Zusatzmodul Web-Planung
Bevor Sie die Anwendung starten können, müssen Sie sich authentifizieren. Nutzen Sie dazu Ihre SmartCard bzw. Ihren mIDentity-Stick oder SmartLogin.
Funktionsumfang
- Dezentrale Planung gemäß hinterlegten Dienststellen- und Mitarbeiterberechtigungen
- Export der dezentralen Plandaten auf Basis von Kostenstellen, Dienststellen und gleichzeitiger Gegenüberstellung von Vergleichswerten (z. B. Vorjahres-Planwerte, prognostizierte Ist-Werte des aktuellen Wirtschaftsjahrs) zur Erfassung in Web-Planung
- bequemer Aufruf über den Browser ohne Installation
- Erfassung der Planwerte inkl. Finanzjahre
- Anzeige von Notizen und Erläuterungen
- Anzeige von Summen pro Planbereich
- Import eines Planbereichs oder mehrerer Planbereiche in die DATEV Haushaltsplanung