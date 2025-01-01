Das Zusatzmodul Web-Planung unterstützt den dezentralen Planungsprozess. Sie können Plandaten direkt im Zusatzmodul erfassen und anschließend in DATEV Haushaltsplanung importieren. Auch Abschreibungen und Notizen können Sie mit Web-Planung erfassen. Die DATEV-Cloud-Anwendung begünstigt damit die Zusammenarbeit im Planungsprozess und entlastet die zentrale Verwaltung.