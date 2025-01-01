Zusatzmodul Web-Planung

Icon MyDATEV Anmeldung

Funktionsumfang

 
  • Dezentrale Planung gemäß hinterlegten Dienststellen- und Mitarbeiterberechtigungen
  • Export der dezentralen Plandaten auf Basis von Kostenstellen, Dienststellen und gleichzeitiger Gegenüberstellung von Vergleichswerten (z. B. Vorjahres-Planwerte, prognostizierte Ist-Werte des aktuellen Wirtschaftsjahrs) zur Erfassung in Web-Planung
  • bequemer Aufruf über den Browser ohne Installation
  • Erfassung der Planwerte inkl. Finanzjahre
  • Anzeige von Notizen und Erläuterungen
  • Anzeige von Summen pro Planbereich
  • Import eines Planbereichs oder mehrerer Planbereiche in die DATEV Haushaltsplanung