Daraus ergeben sich zwei Aufgaben für Sie als Nutzer von DATEV E-Mail-Verschlüsselung.
Falls noch nicht erledigt, folgen Sie bitte diesen Anleitungen:
- DATEV E-Mail-Verschlüsselung: Elektronische Signatur einstellen (Dok.-Nr. 1039605)
- Freigabe der Verschlüsselungszertifikate zurücknehmen (Dok.-Nr. 1003977)
Bitte prüfen: Erhalten Sie seit dem 02.02.2026 noch verschlüsselte E-Mails, die nicht automatisch im Rechenzentrum entschlüsselt wurden? Dann informieren Sie den Absender, dass er künftig die neuen Zertifikate verwenden muss.