Daraus ergeben sich zwei Aufgaben für Sie als Nutzer von DATEV E-Mail-Verschlüsselung.

Falls noch nicht erledigt, folgen Sie bitte diesen Anleitungen:

Bitte prüfen: Erhalten Sie seit dem 02.02.2026 noch verschlüsselte E-Mails, die nicht automatisch im Rechenzentrum entschlüsselt wurden? Dann informieren Sie den Absender, dass er künftig die neuen Zertifikate verwenden muss.