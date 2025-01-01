Ist Microsoft 365 überhaupt das Richtige für mich und meine Organisation?
In dem Seminar "Microsoft 365 für Kanzleien" werfen Berufsträger einen Blick auf Microsoft 365 aus Kanzleisicht. Praxistipps zum Einsatz und zur gezielten Einführung in der Kanzlei geben Ihnen eine gute Entscheidungsgrundlage.
Wie sehen kollaborative Kanzleiprozesse mit Microsoft 365 aus?
Die Microsoft 365-Suite bietet viele Potenziale für Kommunikation, moderne Zusammenarbeit und effizientere Kanzleiabläufe. In einem praxisorientierten Envisioning Workshop geben wir Ihnen einen inspirierenden Überblick über die Anwendungen. Sie lernen auch die Möglichkeiten zeitgemäßer Zusammenarbeit mittels Microsoft 365 und DATEV-Lösungen kennen.
Wie funktioniert die Teamarbeit mit Microsoft 365?
In diesem Video Lernen Sie Microsoft Teams kennen, sehen Sie, wie es zu Ihrer internen Kommunikations- und Austauschplattform für Informationen werden kann. Damit gelingt es Ihnen die interne Kommunikation per E-Mail stark zu reduzieren und Ihre Informationsprozesse zu optimieren.
Wie kann ich meine Organisation mit Microsoft OneNote optimieren?
Microsoft OneNote ist mehr als nur ein digitaler Notizzettel. Lernen Sie Microsoft OneNote kennen und verstehen Sie, wie die Anwendung Ihnen dabei helfen kann Ihre internen Kanzleiprozesse, als auch Ihre Kanzleikommunikation zu digitalisieren und effizienter zu gestalten.