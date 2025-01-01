Zahlreiche Erhebungen belegen: Immer mehr Beschäftigte finden im Arbeitsalltag kaum noch ungestörte Zeit für konzentriertes Arbeiten. Ständige Unterbrechungen durch E-Mails, Chats oder Meetings verhindern, dass wir in komplexe Aufgaben wirklich eintauchen. Die Folge: Unsere Aufmerksamkeit zerfällt in Fragmente – und damit sinkt auch die Qualität unserer Entscheidungen.

Ich bin überzeugt, dass Informationskompetenz die Schlüsselqualifikation unserer Zeit ist. Wir müssen nicht alles wissen – sondern wissen, was zählt. Dafür braucht es Mut zur Lücke. Gerade in Führungspositionen ist es essenziell, Prioritäten zu setzen und bewusst auszuwählen. Wer versucht, auf jedem Kanal mitzuhalten, verzettelt sich. Gute Entscheidungen entstehen nicht aus Geschwindigkeit, sondern aus Klarheit.

Genau hier setzen wir bei DATEV an. Unsere Lösungen – von MyDATEV Kanzlei über die Automatisierungsservices bis hin zur KI-Werkstatt – helfen, Informationsflüsse zu ordnen. Künstliche Intelligenz kann heute schon Mails sortieren, Dokumente zusammenfassen und Themen clustern. Unser Ziel: weniger Dauerfeuer, mehr Tiefenarbeit.

Denn unser Berufsstand steht für Urteilskraft, Sorgfalt und Weitblick. Genau deshalb müssen wir uns Räume für konzentriertes Denken zurückerobern. Wenn wir keine Zeit mehr haben, Sachverhalte wirklich zu durchdringen, leidet die Qualität unserer Arbeit – und das Vertrauen unserer Mandanten gleich mit.