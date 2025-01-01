„Jetzt die Weichen für die Cloud stellen“
Der Weg in die Cloud wird anspruchsvoll – doch er bietet zugleich die Chance, Kanzleien nachhaltig zu stärken. Prof. Dr. Robert Mayr, Vorstandsvorsitzender der DATEV eG, zeigt auf, warum die strategische Vorbereitung heute über die Handlungsfähigkeit von morgen entscheidet und weshalb jetzt der richtige Moment ist, Prozesse zu ordnen und Strukturen zu vereinfachen.
"Die Vorbereitungen zahlen sich aus!"
DATEV-Geschäftsleitungsmitglied Tina Schulz, erklärt, warum sich der Schritt in die Cloud für Kanzleien auszahlt, wie DATEV den Umstieg erleichtert und weshalb frühe Vorbereitung der Schlüssel zum Erfolg ist.
Ein Einzelkämpfer zieht in die Cloud
Syndikus-Steuerberater Aram Schekho hat die Cloud-Lösung DATEV Kanzleimanagement basis pilotiert und berichtet, wie sie den Kanzleialltag erleichtert. Sein Tipp: früh anfangen, gut vorbereiten – und offen bleiben für Neues.
Lizenzmodell der Zukunft
Mit der Cloud kommt auch ein neues Lizenzmodell: die Benutzerlizenz. Sie macht flexibles Arbeiten über verschiedene Geräte und Standorte hinweg möglich – und löst die bisherigen Lizenzarten bis Ende 2027 ab.
Was Sie nächstes Jahr erwartet: Cloud ganz konkret
Die Cloud-Entwicklung nimmt Fahrt auf: 2026 steht im Zeichen neuer Lösungen, erweiterter Funktionen und praxisnaher Unterstützung. Das DATEV Umstellungscockpit und DATEV Kanzleimanagement ebnen den Weg in die Zukunft der Steuerberatung.
Innovationen für den Kanzleialltag
Immer mehr Anwendungen und Services bringen die Cloud in den Kanzleialltag. Von MyDATEV Kanzlei über DATEV Personal bis hin zu neuen DATEV-Datenservices und Lösungen für Wirtschaftsprüfung und Beratung – 2025 zeigt, wie Cloud-Lösungen Prozesse intelligenter, sicherer und effizienter machen.
Mit System zur erfolgreichen Umstellung
Der Wechsel in die Cloud ist mehr als ein technischer Schritt – es ist der Start in eine neue Ära der Zusammenarbeit. DATEV begleitet Sie mit dem DATEV Umstellungscockpit, klaren Prozessen und individuellen Unterstützungsangeboten. So gelingt der Übergang planbar und sicher.
Bereit für die Cloud?
Die Zukunft der Kanzleiarbeit ist klar vorgezeichnet: Sie wird digital, vernetzt und cloudbasiert. Für Steuerberatungskanzleien bedeutet das, jetzt die richtigen Weichen zu stellen. Denn die Systeme und Lösungen entwickeln sich weiter – und wer vorbereitet ist, bleibt handlungsfähig und effizient.
2026 beginnt die Umstellung
Sämtliche DATEV-Programme ziehen in die Cloud um die fest installierten lokalen Lösungen laufen aus. Die Transformation wird die Kanzleien entlasten und effizienter machen, ein Selbstläufer ist sie allerdings nicht. Was jetzt passiert – und was zu tun ist.