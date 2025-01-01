Digitalisierung ist für Koch kein Selbstzweck, sondern ein Werkzeug, um die Kanzleiarbeit zu erleichtern, die Beratungsqualität zu sichern und neue Geschäftsfelder zu erschließen. Bei künstlicher Intelligenz plädiert er für Augenmaß: „KI wird den Berufsstand verändern. Doch Vertrauen und Verantwortung bleiben unersetzlich.“

Er versteht unter Business Development die Verbindung von technologischer Weiterentwicklung mit gemeinsamer Zukunftsgestaltung. In Zeiten wachsender globaler Plattformanbieter sieht er DATEV in der Verantwortung, die Stabilität und Unabhängigkeit der Mitglieder zu wahren und dabei gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen.

Auch Nachhaltigkeit spielt für ihn eine zentrale Rolle – ökologisch wie ökonomisch. Innovationen müssten effizient, verantwortungsvoll und zukunftssicher sein. „Wir tragen Mitverantwortung für Stabilität und Vertrauen in die Wirtschaft“, sagt Koch. Sicherheit, Verlässlichkeit sowie klare ethische Leitplanken sind für ihn Grundlage jeder Entwicklung. Und trotz aller technologischen Dynamik steht für ihn der Mensch im Mittelpunkt. Denn nur dann bleibe DATEV ein verlässlicher Partner – auch für kommende Generationen.