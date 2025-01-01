Das Preiskonzept für die Zeit danach hat DATEV ebenfalls noch einmal überarbeitet und vereinfacht. Die wichtigste Neuerung ist dabei, dass für den Empfang von Rechnungen über das E-Rechnungspostfach unabhängig vom Übertragungsweg dauerhaft keine Kosten anfallen werden. Auch der Rechnungsversand über das Postfach, der aus Rechnungsschreibungslösungen von DATEV (Eigenorganisation, Kanzleimanagement basis, Auftragswesen next, Mittelstand, E-Rechnungsschreibung) heraus initiiert wird, bleibt kostenfrei.

Werden Rechnungen aus Systemen anderer Hersteller über das Postfach versendet, berechnet DATEV ab Juli 2026 dafür 0,50 Euro je Ausgangsrechnung. Die anfallende Gebühr wird dann jeweils monatlich fällig. Dabei errechnet sich die Summe ausschließlich aus dem Nutzungsvolumen – es gibt keinerlei Einrichtungskosten oder Grundgebühren. In Summe wird die Nutzung des E-Rechnungspostfachs für das Gros der Anwender durch die Anpassung deutlich günstiger ausfallen als beim ursprünglich geplanten Preismodell.

Der Preis für die Nutzung der ebenfalls in der E-Rechnungsplattform verfügbaren schlanken Lösung DATEV E-Rechnungsschreibung bleibt dabei unverändert. Ab Juli 2026 wird sie mit einem Beitrag von 5,00 Euro pro Kalenderjahr berechnet.