Der sicherste Weg, Betrug vorzubeugen, besteht darin, statt der E-Mail gleich einen sicheren Versandweg zu wählen. DATEV empfiehlt dafür die Nutzung der etablierten Netzwerke TRAFFIQX und Peppol. Mit der Aktivierung des E-Rechnungspostfachs auf der DATEV E-Rechnungsplattform erhalten Kanzleien und Unternehmen automatisch Nutzerkennungen für diese beiden Netzwerke, über die sie ihre Rechnungen sicher elektronisch und standardisiert austauschen können. Eingehende Rechnungen werden auf Viren gescannt, Betrug wird durch Identitätsprüfungen erheblich erschwert. Das bietet ein Höchstmaß an Sicherheit ohne weiteren Aufwand bei den Anwendern.

Wer weiter Rechnungen per E-Mail schicken muss oder möchte, sollte auf jeden Fall Vorsicht walten lassen. Grundsätzlich ist dabei ein genauer Blick auf die Daten zu empfehlen. Wenn etwa schon mehrfach Überweisungen für den gleichen Empfänger an ein anderes als das in der Rechnung ausgewiesene Konto getätigt wurden, kann eine Nachfrage beim jeweiligen Lieferanten helfen. Diese Nachfragen sollten jedoch telefonisch stattfinden, keinesfalls per E-Mail. Die Angreifer könnten sonst die Gelegenheit ergreifen, auch die E-Mail-Antwort auf die Rückfrage zu manipulieren.

Wird dagegen erstmals an einen Rechnungsempfänger gezahlt, ist ein Vergleich der Kontodaten auf der Rechnung mit denen auf der Website des Unternehmens ein guter Anfang. Außerdem sind eine starke Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sowie die Absicherung des E-Mail-Kontos über eine Zwei-Faktor-Authentifizierung (zum Beispiel mit DATEV SmartCard, DATEV mIDentity) wichtige und vor allem sichere Maßnahmen.