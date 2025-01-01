Shafira Anjani selbst hatte bei der Sprache im Vorfeld die größten Bedenken, aber jetzt mache sie sich keine Sorgen mehr, „vor allem, weil die Kolleginnen und Kollegen hier so freundlich und nett sind und mir helfen“. Auf die Chance, mithilfe einer Vermittlungsagentur in Deutschland zu arbeiten, war sie durch den Instagram-Post eines Freundes aufmerksam geworden. Ihr Studium hatte sie zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossen, und da sie ihre dort erlernten Kenntnisse im Rechnungswesen weiter vertiefen wollte, entschied sie sich für die Ausbildung als Steuerfachangestellte. Diesen Schritt bereut die Indonesierin nicht, denn ihr gefällt es in Deutschland – nicht zuletzt, weil es ihr gelang, auch außerhalb der Arbeit relativ schnell Kontakte zu knüpfen.

Ihren Vorgesetzen ist es wichtig, dass sich die beiden wohlfühlen und sie Wertschätzung erfahren, denn dann bekomme man auch Dankbarkeit und Loyalität zurück und profitiere auf lange Sicht von der Arbeitskraft der beiden, meint Lankau. Sowohl Anjani als auch Salim machen auf Lankau und Schönberger nicht den Eindruck, als würden sie nach der Ausbildung zurück in ihr Heimatland wollen, im Gegenteil: Sie fühlen sich nach eigener Aussage sehr wohl in Deutschland. Sie könnten der Kanzlei also langfristig erhalten bleiben.

Nach den guten Erfahrungen bisher denkt man im Steuerhaus bereits darüber nach, dieses „Experiment“ zu wiederholen. Zwar wird es nach derzeitigem Stand im kommenden Jahr keine weiteren Auszubildenden geben, aber wenn Anjani und Salim ins dritte Lehrjahr gehen, wollen die Steuerberater eventuell erneut Auszubildende aus dem Ausland rekrutieren. Diese müssten dann auch nicht zwingend aus Indonesien kommen, so Schönberger. Und vielleicht wissen auch die nächsten Neuankömmlinge dann die Luft am Lübecker Hauptbahnhof zu schätzen.