Die Initiative setzt sich aus drei zentralen Bausteinen zusammen. Ein wichtiger Bestandteil ist die Imagekampagne für die Gen Z. 2024 erreichte sie über 141 Millionen Kontakte – ein eindrucksvoller Erfolg. Mit einer durchdachten Social-Media-Strategie, die gezielt auf Influencer-Marketing setzte – etwa über den Podcast von Bill und Tom Kaulitz oder den Influencer Lewinray, wurden Streaming-Plattformen, Audioformate und Suchmaschinen effektiv genutzt, um junge Nachwuchskräfte anzusprechen.

Die speziell auf die Zielgruppe zugeschnittene Website www.zahltsichausbildung.de verzeichnete fast 500.000 Besuche – mit einer durchschnittlichen Verweildauer von fast vier Minuten. Neben umfassenden Informationen zum Berufsbild und Karrierechancen sowie einem Eignungstest bietet die Website eine Stellenbörse für Ausbildungs- und Praktikumsplätze.

„Mit unserer gemeinsamen Imagekampagne gelingt es uns, junge Menschen auf den Ausbildungsberuf Steuerfachangestellte aufmerksam zu machen und über seine Vorteile zu informieren. Damit unterstützen wir Steuerberaterinnen und Steuerberater bei ihrer Mitarbeitersuche.“ Minou Khodaverdi, Pressesprecherin der Bundessteuerberaterkammer