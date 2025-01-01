Steuergesetze, Durchführungsverordnungen, Abgabefristen: Ein Job beim Steuerberater hat für viele Jugendliche und junge Erwachsene das Image einer verstaubten Büroklammer. Allein schon die vielen Fachbegriffe! „Am Anfang war es total schwer für mich zu verstehen, wie sich die anderen unterhalten im Steuersprech“, erinnert sich Lilly Kosiol. Inzwischen empfindet sie sich selbst als „Native Speakerin“ und die zahlreichen Vorurteile gegenüber ihrer Branche als ungerechtfertigt. Ihr Fazit zu ihrer Ausbildung fällt „absolut positiv“ aus. „Es fühlt sich gut an, etwas Sinnvolles zu tun und den Mandanten bei ihren Problemen zu helfen.“

Fördermittel beantragen, Lohnabrechnungen machen, Steuererklärungen einreichen: Wie man all das regelt, hat sie in der Ausbildung gelernt – mit Spaß und ohne eine Einserkandidatin in Mathe zu sein, wie sie selbst sagt.

Lilly ist das Gesicht einer breit angelegten Initiative von Bundessteuerberaterkammer, Deutschem Steuerberaterverband und DATEV, deren Ziel es ist, mehr Fachkräfte für die Branche zu gewinnen (siehe Kasten Seite 16). Die gesamte deutsche Wirtschaft leidet unter dem Mangel an qualifiziertem Personal, weil in den kommenden Jahren viele ältere, erfahrene Arbeitnehmer in den Ruhestand gehen, aber deutlich weniger junge nachrücken. Bis 2027 könnten bundesweit etwa 728.000 Fachkräfte fehlen, prognostiziert das Institut der Deutschen Wirtschaft. Aufgrund des hohen Durchschnittsalters der Beschäftigten in der Steuerberatung sind der demografische Wandel und der Fachkräftemangel in dieser Branche besonders ausgeprägt. Mehr als 70 Prozent der Unternehmen finden den Wirtschaftsforschern des ifo-Instituts zufolge nicht genügend Bewerber. Als Konsequenz erwägen viele Kanzleien, bestehende Mandate zu kündigen oder keine neuen mehr anzunehmen.

Umso erstaunlicher, dass sich dies bei den Ausbildungszahlen kaum widerspiegelt. 2024 zählte die Bundessteuerberaterkammer deutschlandweit 17.355 Auszubildende, was einem Plus von lediglich einem Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Wert stagniert seit Jahren. Kein Wunder: Nur rund ein Fünftel der Steuerberatungskanzleien hierzulande investieren in Ausbildung. Neben dem verstärkten Werben um die junge Generation und das Herausstellen der vielen Vorteile des Berufs kommt es daher zunehmend auf die Steuerberaterinnen und Steuerberater selbst an: „Trauen Sie sich das zu?!“, ist heute Frage und Appell zugleich.