Immer mehr Cloud-Anwendungen und -Services bereichern die DATEV-Produktlandschaft. Im Jahr 2025 haben wieder etliche spannende Lösungen ihren Weg zu den Anwenderinnen und Anwendern gefunden. In den Kanzleien sorgen sie für eine einfachere Zusammenarbeit mit den Mandanten, erleichtern die Recherche, unterstützen bei der Wirtschaftsberatung oder bei der Kassenmeldung und ermöglichen bessere Datenkreisläufe mit Lösungen anderer Hersteller.



Eine der wesentlichen Neuentwicklungen das Jahres 2025 ist MyDATEV Kanzlei. Die moderne Cloud-Lösung zeigt hervorragend auf, wie sich das Arbeiten in der Cloud anfühlt, und dient gewissermaßen als zentraler Einstieg in die digitale Arbeitswelt von morgen. Ihre Mission ist ein gut organisierter Arbeitstag in Steuerberatungskanzleien und eine einfache digitale Zusammenarbeit mit den Mandantinnen und Mandanten. Dafür ergänzt die browserbasierte Lösung die bewährten Basisfunktionalitäten des MyDATEV Portals um zentrale Kommunikationsfunktionen für den einfachen Austausch von Dokumenten, Nachrichten und Aufgaben.