Immer mehr Cloud-Anwendungen und -Services bereichern die DATEV-Produktlandschaft. Im Jahr 2025 haben wieder etliche spannende Lösungen ihren Weg zu den Anwenderinnen und Anwendern gefunden. In den Kanzleien sorgen sie für eine einfachere Zusammenarbeit mit den Mandanten, erleichtern die Recherche, unterstützen bei der Wirtschaftsberatung oder bei der Kassenmeldung und ermöglichen bessere Datenkreisläufe mit Lösungen anderer Hersteller.
Eine der wesentlichen Neuentwicklungen das Jahres 2025 ist MyDATEV Kanzlei. Die moderne Cloud-Lösung zeigt hervorragend auf, wie sich das Arbeiten in der Cloud anfühlt, und dient gewissermaßen als zentraler Einstieg in die digitale Arbeitswelt von morgen. Ihre Mission ist ein gut organisierter Arbeitstag in Steuerberatungskanzleien und eine einfache digitale Zusammenarbeit mit den Mandantinnen und Mandanten. Dafür ergänzt die browserbasierte Lösung die bewährten Basisfunktionalitäten des MyDATEV Portals um zentrale Kommunikationsfunktionen für den einfachen Austausch von Dokumenten, Nachrichten und Aufgaben.
Reibungslose Zusammenarbeit rund um Lohn und Gehalt
Den arbeitsteiligen Prozess rund um die Lohn- und Gehaltsabrechnung zwischen Kanzlei und Mandant macht DATEV Personal effizienter. Darüber wird der sichere Austausch der Daten und Dokumente vereinfacht, die für die Erstellung der Gehaltsdokumente benötigt werden. Künftig werden alle Funktionen rund um die vor- und nachgelagerten Prozesse der Personalwirtschaft darin abgebildet sein und sich nahtlos an die DATEV-Software für die Lohnabrechnung anbinden lassen. Dafür wird die Anwendung permanent ausgebaut.
Durch das Zusammenspiel von DATEV Personal mit den Lösungen für die Lohn- und Gehaltsabrechnung entsteht ein durchgängig digitaler Lohnabrechnungsprozess. Über die in DATEV Personal integrierte Personalakte übermitteln Unternehmen Dokumente wie zum Beispiel Bescheinigungen oder Arbeitsverträge, digital an ihre Steuerberatungskanzlei. Dabei lassen sich hochgeladene Dokumente auch mit einem Kommentar und Zuordnungsvorschlag versehen. Anschließend werden sie in der Kanzlei direkt in die DATEV-Lohnabrechnungssoftware eingespielt.
Intelligente Schnittstelle für Lohndaten
Den Datenkreislauf zwischen DATEV-Lohnsystemen und HR-Softwarelösungen anderer Hersteller vereinfacht der Lohnaustauschdatenservice erheblich. Die intelligente Schnittstelle etabliert einen vollautomatisierten, bidirektionalen Datenaustausch. Stamm- und Bewegungsdaten der Beschäftigten lassen sich so effizient und fehlerfrei zwischen den DATEV-Lohnprodukten und Software für Personalmanagement, Zeiterfassung oder die Verwaltung von Benefit-Programmen synchronisieren.
Der Lohnaustauschdatenservice erweitert das DATEV-Angebot an intelligenten Online-Schnittstellen, über die sich Lösungen der Genossenschaft mit der Software anderer Hersteller zu übergreifenden Systemlandschaften verbinden und durchgängige Datenströme realisieren lassen. Mit den DATEV-Marktplatz Schnittellen-Partnern HR WORKS, taxmaro und Factorial haben erste Anbieter die Online-API (Application Programming Interface) bereits in ihren Lösungen implementiert.
Kassenmeldung und Wirtschaftsprüfung
Rechtzeitig vor Ablauf der Frist zur Meldepflicht für elektronische Kassensysteme am 31. Juli 2025 stand in der Cloud-Plattform MeinFiskal die Lösung DATEV Kassenmeldung bereit. Damit haben Betriebe und ihre steuerlichen Berater ein komfortables Werkzeug zur Verfügung, um genutzte Registrierkassen dem zuständigen Finanzamt zu melden.
Auch bei den Lösungen für die Wirtschaftsprüfung verlegt DATEV zunehmend Prozessschritte in die Cloud. 2025 wurde die Cloud-Anwendung DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation derart erweitert, dass sie auch den fachlichen Teilprozess der Planung und Durchführung von Prüfungshandlungen für Prüffelder abdeckt. Das macht zum einen die Planung schneller und komfortabler und vereinfacht zum anderen die Dokumentation der Prüfungshandlungen.
Cloud-Helfer für Recherche und Wirtschaftsberatung
Daneben wurde auch die Nutzung von DATEV LEXinform vom Vor-Ort-Programm in die Cloud verlagert. Die Datenbank lässt sich nach wie vor direkt aus dem DATEV Arbeitsplatz und den DATEV-Programmen aufrufen, der Nutzer befindet sich bei der Recherche aber nun in der Online-Welt. Außerdem hat DATEV das Angebot um LEXinform plus erweitert, das die Funktion DATEV LEXchat beinhaltet. Diese neue Recherchemöglichkeit nutzt Künstliche Intelligenz, um im Dokumentenbestand von LEXinform comfort und in der digitalen Bibliothek DATEV Verlagsmedien comfort einfacher und effektiver die benötigten Informationen zu finden. LEXchat liefert dabei eine ausformulierte Antwort auf die jeweilige Frage und nennt die dafür verwenden Quellen.
Weitere Neuerungen wurden in den Lösungen für die Wirtschaftsberatung umgesetzt. So hilft DATEV Steuervorauszahlungen dabei, den Überblick über die zu erwartenden Steuervorauszahlungen zu behalten und diese zu planen. Der DATEV Frühwarnservice ist eine Analysekomponente von DATEV Analyse und Planung und dient zur Früherkennung von betriebswirtschaftlichen Auffälligkeiten.