Die Grundsteuer wurde für jedes Grundstück und jedes Haus neu bewertet. Bei der Berechnung greifen die verschiedenen Bundesländer jedoch auf unterschiedliche Regelungen zurück. Die Änderung erfolgte aufgrund einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2018. Erstmals fiel die neue Grundsteuer nun zum 1. Januar 2025 an. Bis Ende Januar 2023 musste dazu jeder Immobilieneigentümer eine Erklärung zur Feststellung der Grundsteuerwerte abgeben. Wer diese noch nicht eingereicht hat, sollte dies zeitnah nachholen. Denn die zuständigen Finanzämter können dazu jetzt Verspätungszuschläge oder Zwangsgelder erheben. Den Hebesatz für die Grundsteuer legen jedoch die Gemeinden fest.