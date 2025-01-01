SINUS-MILIEUS

Eine Methode zur Deskription verschiedener Segmente ist die Verwendung sogenannter Sinus-Milieus. Diese Methode hat sich das gleichnamige Marktforschungsinstitut schützen lassen, und sie besteht im Wesentlichen seit den 1970er Jahren fort. Dahinter liegt eine Einteilung der Gesellschaft in bestimmte Gruppen anhand ihrer Werte und ihres Lebensstils, nicht allerdings im Bezug auf ihre soziale Schicht. Beispiele für Kundensegmente nach dieser Methode sind etwa die alte strukturkonservative Elite, das postmaterielle Mileu oder die Konsum-Hedonisten. Derzeit gebe es in Deutschland genau zehn solcher „Gruppen Gleichgesinnter“. Die Wissenschaft indes folgt dieser Methode nicht unbedingt.

PERSONA

Eine andere Methode der Kundensegmentierung ist das Konzept der „Persona“, bei der quasi ein Steckbrief des Kunden erstellt wird. Idealerweise basiert dieser nicht auf fiktiven Elementen, sondern speist sich aus echten Daten etwa zur Demografie, Bildung, Mediennutzung, Erwartung und Anforderung. Erhoben werden diese Daten in Kundenbefragungen oder im Rahmen der Marktforschung. Im Gegensatz zur einfachen Zielgruppe erleichtert die Persona als fiktive Person die intuitive Annäherung an die wirklichen Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden. Die Anzahl der Personas variiert, je nach Unternehmen, Markt und Produkt. Entlang der unterschiedlichen Personas lässt sich eine vollständige Kundensegmentierung vornehmen. Für die Erstellung gibt es online eine Reihe von Leitfäden.

SEMIOMETRIE-MODELL

Im sogenannten Semiometrie-Modell spielen anders als bei den Sinus-Milieus nicht die soziokulturellen Faktoren die wesentliche Rolle bei der Differenzierung, sondern die Bewertung bestimmter Begriffe. Entwickelt hat das Modell das Institut TNS Emnid. Im sogenannten Basis-Mapping werden dabei zuvor festgelegte Worte entlang benannter X- (Pflicht bis Lebensfreude) und Y-Achsen (Individualität bis Sozialität) positioniert. Emotional stark bewertete Begriffe geben Aufschluss über die Wertevorstellungen.

NIELSENGEBIETE

Einen gänzlich anderen Ansatz verfolgen die sogenannten Nielsengebiete des Marktforschungsunternehmens ACNielsen. Es teilt Deutschland schlicht in sieben Gebiete ein, innerhalb derer das Käuferverhalten sehr ähnlich sei. Dabei geht es im Wesentlichen nicht nur um Kaufverhalten, sondern vor allem um Kaufkraft.

Die Reihe der Methoden ließe sich noch eine ganze Weile fortsetzen. Gemeinsam ist vielen von ihnen, dass sie versuchen, ein möglichst genaues Bild der Kundinnen und Kunden zu zeichnen.