– Workation kombiniert Arbeit und Urlaub und wird von 15 Prozent der deutschen Unternehmen angeboten.

– Mobiles Arbeiten hat keinen festen Ort, Homeoffice hingegen schon.

– Telearbeit ist ein vertraglich geregelter Arbeitsplatz zu Hause mit datenschutzrechtlichen Anforderungen.

– 2023 arbeiteten 23,5 Prozent der Deutschen von zuhause.