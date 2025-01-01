Jeder Betrieb verfügt über Sachvermögen, das zur Ausübung der wirtschaftlichen Tätigkeit gebraucht wird. Schafft ein Betrieb neue Maschinen an, gehen diese in das Anlagevermögen über. Jede Maschine wird in einer eigenen Anlagenkartei festgehalten und fortan bei der Anlagenbuchhaltung berücksichtigt. In der Kartei sind die relevanten Daten der Anlagen vermerkt, etwa Kaufpreis, Kaufdatum, Menge der gleichen Anlage sowie die Abschreibung.

Die Anlage wird so lange in der Kartei geführt und verwaltet, bis die Maschine nicht mehr funktionstüchtig ist und ersetzt oder verkauft wird. Am Tag der Neuanschaffung entspricht der Sachwert der Maschine dem Einkaufswert. Der Wert der Anlage verringert sich jedoch mit fortschreitender Nutzungsdauer. Auf diese Weise wird ein Teil des Wertes bereits nach dem ersten Nutzungsjahr abgeschrieben. In den folgenden Nutzungsjahren setzt sich die Abschreibung fort. Selbst wenn der Sachwert den Abschreibungswert Null erreicht hat, bleibt die Maschine in der Anlagenkartei erfasst, kann dann aber nicht mehr abgeschrieben werden.

Dank der festgelegten Abschreibungsregularien lässt sich der genaue Wert der Anlagen zum Jahresabschluss ermitteln und in der Bilanz des Unternehmens berücksichtigen. Die Anlagenbuchhaltung dient somit der zuverlässigen Berechnung des Unternehmensvermögens sowie der Besitzsteuern und berücksichtigt die Wertminderung aller Anlagen.

Darüber hinaus ist eine sorgfältige Anlagenbuchhaltung wichtig, um Werte für Versicherungen zu dokumentieren, die Inventur am Jahresende zu vereinfachen sowie Budgetpläne zu erstellen. Anhand der erfassten Daten lassen sich Kosten-Nutzen-Rechnungen einfach und schnell aufstellen, und beispielsweise feststellen, ob sich eine Reparatur im Vergleich zum aktuellen Wert einer Anlage lohnt oder eine Neuanschaffung wirtschaftlicher wäre.