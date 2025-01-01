Eine Kassenbuch-Software erleichtert die ordnungsgemäße Kassenbuchführung erheblich. Rechtlich auf der sicheren Seite sind Sie mit der Kassenbuch-Lösung von DATEV. Sie wird den Grundsätzen zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) gerecht. Die Ordnungsmäßigkeit der Anwendung wird von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft testiert. Als Teil von DATEV Unternehmen online ermöglicht die Software Ihnen, Ihr Kassenbuch online zu führen und Belege sowie Daten mit Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Steuerberater zu teilen. DATEV Kassenbuch online bildet den kompletten kaufmännischen Prozess ab und bietet umfassende Kassenbuchfunktionen. Dazu gehören unter anderem:

Intelligente Datenerfassung

Vorerfassung von Kassenbewegungen

Laufende Prüfung von Fehlerquellen (Kassenminus und Chronologie)

Verknüpfung mit digitalen Belegen

Export und Datenweitergabe

Möglichkeit zum Export von Daten für steuerliche Außenprüfungen

Sicherer Datenaustausch zwischen Unternehmen und Steuerberater über das DATEV-Rechenzentrum

Mit Kassenbuch online der DATEV arbeiten Sie völlig reibungslos mit Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Steuerberater zusammen: Bei der Erfassung der Kasse kann zusätzlich zu den Bewegungsdaten eine Nachricht weitergegeben werden. Die Übermittlung der online erfassten Daten erfolgt sicher über das Rechenzentrum der DATEV.

Die DATEV-Kassenbuch-Lösung bietet zudem einen effektiven Zugriffschutz per SmartCard bzw. mIDentity compact. Daneben können Sie sich auch mit DATEV SmartLogin sicher authentifizieren. SmartLogin ist eine mobile App für Smartphone oder Tablet und ermöglicht die sichere Anmeldung in DATEV-Online-Anwendungen.

Mit der DATEV SmartCard im Scheckkartenformat identifizieren Sie sich über ein entsprechendes Lesegerät bei den Online-Anwendungen der DATEV und übermitteln Dokumente und E-Mails verschlüsselt an die Empfänger. Alternativ greifen Sie mit DATEV mIDentity auf die Kassenbuch-Software zu. Für die Nutzung des Sticks mit integrierter SmartCard im SIM-Format, eingebautem Kartenleser und Softwareschutzmodul wird lediglich eine freie USB-Schnittstelle am PC oder Laptop benötigt.