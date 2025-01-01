Wichtig ist das vor allem bei einer Betriebsprüfung: Das Fehlen der Verfahrensdokumentation führt zwar dabei nicht unmittelbar zum Verwerfen der gesamten Buchführung, erhöht aber das Risiko einer möglichen Steuerschätzung im Sinne des § 162 der Abgabenordnung (AO). Geregelt ist die Pflicht, eine Verfahrensdokumentation zu erstellen, über die „Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD)“. Diese wurden im Jahr 2019 und zuletzt 2024 geändert und an technologische Neuerungen angepasst.

Wesentlich bei der Änderung im März 2024 war, dass der Beschreibungsstandard für die Datenüberlassung sowie eine digitale Lohn-Schnittstelle bereitgestellt werden. Außerdem regelt die Änderung Exporte aus elektronischen Aufzeichnungssystemen im Zusammenhang mit der Kassensicherungsverordnung und weitere unterstützte Dateiformate der Prüfsoftware.

Im Hinblick auf die Verfahrensdokumentation im Allgemeinen ergeben sich aus dem Schreiben des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) von 2019 die konkretesten Anforderungen und speziell die Notwendigkeit einer Verfahrensdokumentation, die alle System- beziehungsweise Verfahrensänderungen inhaltlich und zeitlich lückenlos erfasst. 2019 war auch das Ersetzende Scannen – also die Digitalisierung und anschließende Vernichtung von Papierbelegen – zulässig geworden. Daneben hatte die Finanzverwaltung seinerzeit Voraussetzungen für die ausschließliche Aufbewahrung von Inhouse-Formaten definiert und geregelt, dass nach einem Systemwechsel der Datenzugriff der Finanzverwaltung nach Ablauf des sechsten Kalenderjahres auf die Datenträgerüberlassung beschränkt werden kann.