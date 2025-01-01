Die Einnahmenüberschussrechnung – kurz auch EÜR genannt – ist eine vereinfachte Form der Gewinnermittlung. Dabei bildet sie das Gegenstück zur GuV. Eine doppelte Buchführung ist zudem nicht erforderlich. Denn bei der EÜR werden lediglich die erzielten Einnahmen den Ausgaben gegenübergestellt und verrechnet. So ergibt sich schließlich ein Gewinn oder Verlust für das jeweilige Wirtschaftsjahr.

Dadurch dass die Einnahmenüberschussrechnung keine umfangreichen Buchhaltungskenntnisse erfordert, können Selbstständige diese oft in Eigenregie erledigen. Dies hilft ihnen, ihre Kosten gering zu halten. Das Gleiche gilt für den zeitlichen Aufwand. Denn anders als bei der Bilanz, erfordern die Angaben im Rahmen der EÜR erheblich weniger Details.