Im Finanzwesen bedeutet Konsolidierung vor allem, kurzfristige Schulden in langfristige umzuwandeln. Daneben umfasst der Begriff laut Definition im Bankenlexikon aber auch noch die Zusammenfassung älterer Anleihen in eine neue Anleihe, die sogenannte Konversionsanleihe. Außerdem spielt „Konsolidierung“ auch für die Bankenaufsicht begrifflich eine Rolle: Hier umschreibt sie die Zusammenfassung aller von einem Kreditinstitut und seinen inländischen sowie ausländischen Tochtergesellschaften herausgelegten Kredite und die Zusammenfassung der betreffenden Institute in Anwendung der Eigenkapitalgrundsätze.

An der Börse gibt es ebenfalls den Begriff der Konsolidierung, hier bedeutet er schlichtweg eine Ruhephase nach starken Kursanstiegen oder Kursrückgängen. Was nun aber wieder die Konsolidierung im Schuldner-Gläubiger-Verhältnis angeht, so kann diese auch anlasslos durchgeführt werden und ist nicht zwingend Teil einer Sanierung. Möglich sind als Motivation etwa die Sicherung eines bestimmten Zinssatzes oder die Verbesserung des Bilanzbildes.

Jenseits von Bank und Börse bedeutet Konsolidierung vereinfacht gesagt, dass sämtliche Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen aller Tochtergesellschaften in einem Konzernabschluss zusammengefasst werden – dies ist dann der „konsolidierte Jahresabschluss“.