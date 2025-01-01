Die Regelungen der Produktsicherheitsverordnung umfassen grundsätzlich sämtliche Produkte, die Herstellerinnen und Hersteller sowie Importeure auf den gemeinschaftlichen Markt bringen. Das Gleiche gilt für alles, was der Handel stationär und online vertreibt. Dazu gehören auch Artikel, die im Rahmen einer Dienstleistung bereitgestellt werden.

Ob die Produkte neu, gebraucht, repariert, aufgearbeitet oder recycelt sind, ist dabei unerheblich. Ausnahmen bestehen allerdings für solche Gegenstände, bei denen Verbraucherinnen und Verbraucher nicht erwarten können, dass sie aktuelle Sicherheitsnormen erfüllen. Dies ist immer dann der Fall, wenn sie ausdrücklich als Produkte mit Reparatur- oder Wiederaufbereitungsbedarf verkauft werden.

Bestehen bereits andere spezifische Sicherheitsbestimmungen für bestimmte Produktkategorien, ist die GPSR nur teilweise anzuwenden. Beispiele dafür sind Spielzeug oder Biozide, für die eigene Richtlinien gelten. Ebenfalls ausgenommen sind Arzneimittel, Lebensmittel und Futtermittel. Auch lebende Pflanzen und Tiere sowie tierische Neben- und Folgeprodukte fallen nicht unter die neuen Vorschriften zur Produktsicherheit. Ebenso bleiben Beförderungsmittel und Luftfahrzeuge außen vor.

Eine weitere Ausnahme betrifft Antiquitäten und Sammlerstücke von historischer Bedeutung. Allerdings sind beide Kategorien noch einmal konkret definiert. Damit will der Gesetzgeber verhindern, dass andere Artikel absichtlich oder unbewusst falsch in dieses Produktfeld eingruppiert werden.