Bereits seit November 2023 wurde das Mindestarbeitseinkommen reduziert, mit dem Akademikerinnen und Facharbeiter die „Blaue Karte EU“ erhalten. Wer in Engpassberufen ein Mindestgehalt von 45,3 Prozent der jährlichen Beitragsbemessungsgrenze zur Rentenversicherung vorweisen kann, darf damit in Deutschland arbeiten. Ab März 2024 erhalten auch diejenigen eine Arbeitserlaubnis, die eine etablierte Ausbildung in ihrem Heimatland nachweisen können, auch wenn der Abschluss hier nicht anerkannt ist. Die Ausbildung muss mindestens zwei Jahre gedauert haben. Hinzu kommen muss Praxiserfahrung von ebenfalls zwei Jahren.