Ein Leistungsverzeichnis ist ein Kernbestandteil der Leistungsbeschreibung einer Ausschreibung. Darin listen Auftraggebende alle notwendigen Leistungen des jeweiligen Auftrags auf. Im Detail sind dabei auch erforderliche Einzel- oder Teilleistungen dargestellt. Den Anbieterinnen und Anbietern dienen diese Angaben als Basis für ihre Kalkulation. Angewandt wird das Leistungsverzeichnis häufig bei Ausschreibungen von Bauleistungen auf Grundlage der Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB).

Die Leistungsbeschreibung ist das Schlüsseldokument in den Vergabeunterlagen. In ihr konkretisieren Auftraggeber die Rahmenbedingungen für die Auftragsvergabe. Sie beschreibt die zu lösende Aufgabe und benennt sämtliche Vorgaben zur geforderten Funktion oder Leistung. Außerdem enthält sie Angaben zu den Bedingungen der Leistungserbringung. Die Anforderungen an die Leistungsbeschreibung gibt § 121 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) vor. Ergänzt werden diese durch die Vorschriften der Vergabeordnung sowie der VOB.