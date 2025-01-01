Unternehmerinnen und Geschäftsführer, die den Notfallordner selbst anlegen, sollten diesen zum Abschluss von ihrem Rechtsanwalt und der Steuerkanzlei prüfen lassen. Doch zunächst müssen sie einige Grundsatzentscheidungen treffen. Dazu zählt die Frage, ob die Notfallmappe physisch oder digital vorliegen soll. Außerdem ist zu klären, ob sie Originale von Vollmachten und Verträgen enthalten soll oder ob nur Kopien beigefügt werden. Auch eine Liste mit Verweisen zu den jeweiligen Fundstellen der Originale ist denkbar.

Im nächsten Schritt gilt es, den Aufbewahrungsort zu bestimmen. Dieser muss sicher und vertrauenswürdig sein, da es sich bei den Dokumenten im Notfallordner um hochsensible Unterlagen handelt. Ein guter Ort für die Aufbewahrung kann daher bei einem Rechtsanwalt oder Steuerberater sein. Auch der Banksafe erfüllt die Voraussetzungen. Bei einer digitalen Dokumentenmappe für den Notfall sollte der Zugriff entsprechend verschlüsselt sein. Zu beachten ist bei der Entscheidung für den Aufbewahrungsort allerdings, dass die Bevollmächtigten und eventuell auch die eigene Assistenz den Ort kennen und sich im Fall der Fälle kurzfristig Zugang verschaffen können.

Ist der Notfallordner einmal erstellt, sollten Unternehmerinnen und Unternehmer am besten gleich einen regelmäßigen Termin für die Wiedervorlage festlegen. Bei dieser Gelegenheit heißt es, die Unterlagen auf Aktualität zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen. So stellen sie sicher, dass Änderungen zeitnah in der Dokumentation berücksichtigt werden.