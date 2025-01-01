Die Digitalisierungs- und Energieplattform des gemeinnützigen Vereins „Energiebiene“ hat aus den eingegebenen Daten der Nutzer die Top fünf stromhungrigsten Geräte identifiziert. Demnach ist es vor allem der Computer – hier mit einer Leistung von 60 Watt –, der mit über 2.300 Kilowattstunden im Jahr zu Buche schlägt. Insgesamt 31 Prozent des Verbrauchs soll dies ausmachen. Auf dem zweiten Platz kommt eine LED-Beleuchtung mit knapp 2.000 Kilowattstunden oder 26 Prozent des Verbrauchs.

Es folgen die Kaffeemaschine, die für einen Stromverbrauch von über 600 Kilowattstunden im Büro pro Jahr sorgt, noch vor dem 24-Zoll-Monitor mit etwas mehr als 500 Kilowattstunden und dem Fünf-Liter-Warmwasserspeicher mit rund 440 Kilowattstunden. Teilt man den Stromverbrauch in verschiedene Kategorien von Verbrauchern ein, dann benötigt die IT etwa 50 Prozent, danach folgt Beleuchtung mit 27 Prozent, etwas geringer ist der Stromverbrauch für Essen mit 24 Prozent.

Das ist natürlich nur eine Momentaufnahme, wenngleich eine mit hohem Praxiswert. Andere Quellen wie etwa einige Stadtwerke geben dagegen die Beleuchtung mit etwa 50 Prozent Anteil als Hauptstromverbraucher aus. Wie sie die Daten generieren, bleibt allerdings offen. Auch die Frage, ob die Stromverbräuche für Heizung in die Liste einfließen oder nicht, wird unterschiedlich beantwortet.