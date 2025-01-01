Das allein genügt aber noch nicht. Vielmehr muss die Information auch „Gegenstand von den Umständen nach angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen durch ihren rechtmäßigen Inhaber“ sein, heißt es im Gesetz. In der Praxis bedeutet dies, dass ein Geschäftsgeheimnis erst durch die Behandlung seines Inhalts zu einem solchen wird. Wie die Schutzmaßnahmen im Einzelnen ausgestaltet sein sollen, lässt das Gesetz jedoch offen. Das letzte Kriterium für ein Geschäftsgeheimnis gemäß Gesetz ist, dass ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung besteht. Auch dies eröffnet wieder ein weites Feld.

Im großindustriellen Umfeld spielt das Geschäftsgeheimnisgesetz daher in der Regel eher eine untergeordnete Rolle. Vielmehr vermeiden Unternehmen dort systematisch Risiken aus diesem Bereich, indem sie Vertraulichkeitserklärungen, sogenannte NDAs abschließen. Diese „Non Disclosure Agreements“ regeln normalerweise für den Einzelfall mit dem jeweiligen Geschäftspartner den Umgang mit den ausgetauschten Informationen. Hohe praktische Relevanz haben dabei Vereinbarungen zum Reverse Engineering, also dem Zerlegen und Analysieren von Produkten.