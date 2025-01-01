DATEV-Referenzen: Leistungen im DATEV-Rechenzentrum
Stadt Fürstenwalde/Spree
Fürstenwalde/Spree ist die bevölkerungsreichste Stadt im Landkreis Oder-Spree. Sie ist ein bedeutendes Verwaltungs- und Wirtschaftszentrum im Osten des Bundeslandes Brandenburg. Da die Gewerbesteuer eine der wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinden und damit ein zentrales Fundament des kommunalen Finanzsystems darstellt, ist ein zuverlässiges Verfahren zur Übernahme der Gewerbesteuermessbetragsdaten unerlässlich.
Städtische Betriebe Markgröningen
Die Fachwerkstadt Markgröningen liegt im Landkreis Ludwigsburg, 20 km nordwestlich von Stuttgart. Als Eigenbetrieb der Stadt übernehmen die Städtischen Betriebe Markgröningen die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung für rund 15.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Stadtgebiet. Für die präzise, satzungskonforme und automatisierte Abrechnung der Wasserverbräuche setzt der Betrieb seit Jahren erfolgreich auf die DATEV-Lösungen.