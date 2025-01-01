Kundenstimme
Die DATEV-Lösung der elektronischen Übernahme der Gewerbesteuermessbetragsdaten können wir empfehlen.
Torsten Kirschner
Gemeinde Fürstenwalde/Spree
Herausforderung
Die Stadt Fürstenwalde/Spree setzt die Gewerbesteuer basierend auf dem Messbetragsbescheid des Finanzamts fest. Dabei findet der von der Stadtverordnetenversammlung in der Haushaltssatzung beschlossene Hebesatz Anwendung – ein zentrales Element der kommunalen Haushaltsplanung. Die bisherige manuelle Eingabe der Messbetragsdaten war jedoch besonders fehleranfällig. In Zeiten wachsender Anforderungen an Verwaltungsdigitalisierung und Datenverarbeitung wurde deutlich: Ein elektronischer Datenimport und automatisierte Prozesse waren notwendig, um das papierlose Büro Wirklichkeit werden zu lassen.
Lösung
Die Stadt Fürstenwalde/Spree hat im Rahmen eines Pilotprojekts gemeinsam mit DATEV einen wichtigen Schritt in Richtung Digitalisierung und Automatisierung ihrer steuerbezogenen Verwaltungsprozesse unternommen. Im Fokus stand dabei die Umstellung auf den automatisierten Gewerbesteuerimport – realisiert mit der Softwarelösung DATEVkommunal sowie Druck- und Versanddienstleistungen des DATEV-Rechenzentrums.
Der Gewerbesteuerbescheid wird nun mithilfe der elektronischen Datenübernahme erstellt. Die zuvor notwendige manuelle Erfassung der Messbetragsdaten entfällt damit vollständig. Stattdessen werden die Daten vom Finanzamt elektronisch geliefert und automatisch in das Programm DATEV Kommunale Abgabe importiert. Die übermittelten Informationen enthalten dabei auch Angaben zu Betriebsbeginn und -beendigung sowie zum Wechsel der Steuernummer.
Insgesamt wurde nicht nur eine bedeutende Fehlerquelle eliminiert, sondern auch die Aussagekraft der Datensätze deutlich erweitert. Die internen Arbeitsabläufe wurden entsprechend angepasst. Das Ergebnis: Ein effizienter Prozess, der die Mitarbeitenden entlastet und die Qualität der Steuerbescheide nachhaltig erhöht.
Eingesetzte Softwarelösungen
Dienstleistungen aus dem DATEV-Rechenzentrum
Finanzwesen und Controlling