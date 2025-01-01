Die Stadt Fürstenwalde/Spree hat im Rahmen eines Pilotprojekts gemeinsam mit DATEV einen wichtigen Schritt in Richtung Digitalisierung und Automatisierung ihrer steuerbezogenen Verwaltungsprozesse unternommen. Im Fokus stand dabei die Umstellung auf den automatisierten Gewerbesteuerimport – realisiert mit der Softwarelösung DATEVkommunal sowie Druck- und Versanddienstleistungen des DATEV-Rechenzentrums.

Der Gewerbesteuerbescheid wird nun mithilfe der elektronischen Datenübernahme erstellt. Die zuvor notwendige manuelle Erfassung der Messbetragsdaten entfällt damit vollständig. Stattdessen werden die Daten vom Finanzamt elektronisch geliefert und automatisch in das Programm DATEV Kommunale Abgabe importiert. Die übermittelten Informationen enthalten dabei auch Angaben zu Betriebsbeginn und -beendigung sowie zum Wechsel der Steuernummer.

Insgesamt wurde nicht nur eine bedeutende Fehlerquelle eliminiert, sondern auch die Aussagekraft der Datensätze deutlich erweitert. Die internen Arbeitsabläufe wurden entsprechend angepasst. Das Ergebnis: Ein effizienter Prozess, der die Mitarbeitenden entlastet und die Qualität der Steuerbescheide nachhaltig erhöht.