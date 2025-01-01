Um die aufwendigen Abläufe bei der Verbrauchsabrechnung zu modernisieren, setzten die Städtischen Betriebe Markgröningen auf die Einführung von DATEV Kommunale Abgabe. Die Softwarelösung wurde gezielt implementiert, um den gesamten Prozess der Verbrauchsabrechnung zu digitalisieren und medienbruchfrei zu gestalten.

Kundinnen und Kunden übermitteln ihre Zählerstände entweder bequem online oder per Ablesekarte, die im DATEV-Rechenzentrum gescannt wird. Auf dieser Datenbasis erfolgt die satzungsgemäße Berechnung der Zahllast, woraufhin Erst- und Änderungsbescheide automatisch erstellt werden. Parallel zum Bescheidversand werden Sollstellungen und vorbereitete Ertragsbuchungen direkt an das Rechnungswesen übergeben. Auch die nachgelagerten Prozesse – Zahlungsverkehr und Mahnwesen – sind nahtlos angebunden. So entsteht ein durchgängiger Ablauf zur Bearbeitung und Überwachung der Abgaben.

Die Städtischen Betriebe Markgröningen setzen mittlerweile seit vielen Jahren erfolgreich auf

DATEV Kommunale Abgabe und erfüllen damit sämtliche Anforderungen an eine moderne Verbrauchsabrechnung. Weitere DATEV-Lösungen wie Rechnungswesen kommunal, Haushaltsplanung und Mittelbewirtschaftung ergänzen das System zu einem durchgängigen und rechtssicheren Prozess. So schafft der Eigenbetrieb eine verlässliche und zukunftsorientierte Grundlage für das kommunale Finanzmanagement.