Kundenstimme
-
Wir arbeiten seit Jahren erfolgreich mit DATEV Kommunale Abgabe.
Michael Fischer
Stadt Markgröningen
Herausforderung
Als kommunaler Versorger stehen die Städtischen Betriebe Markgröningen jährlich vor der Herausforderung, zahlreiche Abrechnungen für Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser pünktlich, korrekt und gesetzeskonform zu erstellen. Die Prozesse müssen daher nicht nur zuverlässig, sondern auch effizient und fehlerfrei funktionieren. Gesucht war eine Lösung, die alle relevanten Daten zur Abrechnung erfasst und verwaltet. Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf der automatisierten Verarbeitung von Zählerständen und der nahtlosen Anbindung an das Rechnungswesen.
Lösung
Um die aufwendigen Abläufe bei der Verbrauchsabrechnung zu modernisieren, setzten die Städtischen Betriebe Markgröningen auf die Einführung von DATEV Kommunale Abgabe. Die Softwarelösung wurde gezielt implementiert, um den gesamten Prozess der Verbrauchsabrechnung zu digitalisieren und medienbruchfrei zu gestalten.
Kundinnen und Kunden übermitteln ihre Zählerstände entweder bequem online oder per Ablesekarte, die im DATEV-Rechenzentrum gescannt wird. Auf dieser Datenbasis erfolgt die satzungsgemäße Berechnung der Zahllast, woraufhin Erst- und Änderungsbescheide automatisch erstellt werden. Parallel zum Bescheidversand werden Sollstellungen und vorbereitete Ertragsbuchungen direkt an das Rechnungswesen übergeben. Auch die nachgelagerten Prozesse – Zahlungsverkehr und Mahnwesen – sind nahtlos angebunden. So entsteht ein durchgängiger Ablauf zur Bearbeitung und Überwachung der Abgaben.
Die Städtischen Betriebe Markgröningen setzen mittlerweile seit vielen Jahren erfolgreich auf
DATEV Kommunale Abgabe und erfüllen damit sämtliche Anforderungen an eine moderne Verbrauchsabrechnung. Weitere DATEV-Lösungen wie Rechnungswesen kommunal, Haushaltsplanung und Mittelbewirtschaftung ergänzen das System zu einem durchgängigen und rechtssicheren Prozess. So schafft der Eigenbetrieb eine verlässliche und zukunftsorientierte Grundlage für das kommunale Finanzmanagement.
Eingesetzte Softwarelösungen
Dienstleistungen aus dem DATEV-Rechenzentrum