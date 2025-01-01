Sie möchten den Steuerberater wechseln oder Ihre Beraternummer kündigen? Hier finden Sie die passenden Hilfe-Bots zu Ihrer Unterstützung.
Sie finden Ihre DATEV Rechnung nicht mehr? Im folgenden Hilfe-Bot erfahren Sie, wie Sie Ihre DATEV-Rechnung herunterladen können.
Sie möchten den Bearbeitungsstatus Ihres Mandatenübertrags erfahren oder Mandantendaten im Rechenzentrum löschen? Hier finden Sie die passenden Hilfe-Bots zu Ihrer Unterstützung.
Sie möchten Lizenzen anpassen, Verträge kündigen oder Angaben zu Zugangsmedien ändern? Hier finden Sie die passenden Hilfe-Bots zu Ihrer Unterstützung.
Sie möchten eine Person einer anderen DATEV-Mitgliedschaft zuordnen? Im folgenden Hilfe-Bot erfahren Sie, wie das geht.