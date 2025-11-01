Für die Service-Dienstleistung Teamservice passen wir nicht nur den Preis, sondern auch die Berechnungsgrundlage an.

Bis zum 31.10.2025 galt:

Der Teamservice classic nutzt die Betriebsstättenlizenz mit PC-Staffel. Der Vertrag wird je Standort abgeschlossen. Innerhalb des Standortes zählen wir die Anzahl der PCs. Der PC-Zähler startet für jeden Standort neu.

Seit dem 01.11.2025 gilt:

Wir stellen auf eine standortübergreifende Berechnung um. Der Vertrag gilt für alle kanzleigenutzten Standorte innerhalb einer Mitgliedschaft oder alle Standorte eines Unternehmens.

Die Gesamtmenge der PCs, also über alle Standorte hinweg, bildet die Basis für den Preis.

Preise:

Auf go.datev.de/preisliste finden Sie die aktuelle Preisliste.