Der Programmservice unterstützt Sie bei Einzelfragen zu den Themen SmartCard und Sicherheitspaket.

Wir antworten in der Regel schriftlich. Wenn erforderlich, setzen wir uns telefonisch mit Ihnen in Verbindung.

Bei anwendungsspezifischen Fragen (z. B. Lohn, Rechnungswesen) wenden Sie sich an den jeweiligen Programmservice: Kontakt zu DATEV (Dok.-Nr. 0908003)

Als Teamservice-Kunde nutzen Sie bitte Ihre gewohnten Service-Kanäle.

Wenn Ihre Frage ein Thema betrifft, für das der DATEV-Auftragsservice vorgesehen ist, werden wir Ihnen empfehlen, den Auftragsservice zu nutzen (siehe unten).