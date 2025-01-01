DATEV Hilfe-Center
Hier finden Sie tagesaktuelle Hilfe-Dokumente zum Thema DATEV SmartCard.
DATEV Service-Assistent (KI-Angebot)
DATEV Service-Assistent beantwortet Ihre Fragen zu den Themen SmartCard und Sicherheitspaket auf Basis der Inhalte des DATEV Hilfe-Center. Sie erhalten auf Ihre Fragen KI-generierte Antworten in Echtzeit.
Wichtig: Achten Sie darauf, keine berufsrechtlich geschützten, personenbezogenen oder sonstige besonders sensible Daten einzugeben.
Programmservice
Der Programmservice unterstützt Sie bei Einzelfragen zu den Themen SmartCard und Sicherheitspaket.
Wir antworten in der Regel schriftlich. Wenn erforderlich, setzen wir uns telefonisch mit Ihnen in Verbindung.
Bei anwendungsspezifischen Fragen (z. B. Lohn, Rechnungswesen) wenden Sie sich an den jeweiligen Programmservice: Kontakt zu DATEV (Dok.-Nr. 0908003)
Als Teamservice-Kunde nutzen Sie bitte Ihre gewohnten Service-Kanäle.
Wenn Ihre Frage ein Thema betrifft, für das der DATEV-Auftragsservice vorgesehen ist, werden wir Ihnen empfehlen, den Auftragsservice zu nutzen (siehe unten).
Eilservice
Beim Eilservice werden Ihre dringenden Fragen bevorzugt bedient.
Sie erreichen den Eilservice telefonisch unter +49 911 319-38888 oder per Servicekontakt.
Wir antworten in der Regel schriftlich. Wenn erforderlich, setzen wir uns telefonisch mit Ihnen in Verbindung.
Wenn Ihre Frage ein Thema betrifft, für das der DATEV-Auftragsservice vorgesehen ist, werden wir Ihnen empfehlen, den Auftragsservice zu nutzen (siehe unten).
DATEV-Auftragsservice
Der DATEV-Auftragsservice steht Ihnen bei zeitlich, fachlich oder technisch aufwändigen Themen zur Verfügung. Wenn Ihre Frage so ein Thema betrifft, werden wir Ihnen empfehlen, den Auftragsservice zu buchen.
Zum vereinbarten Termin begleitet Sie ein Spezialist bei den folgenden Themen meist per Fernbetreuung an Ihrem Arbeitsplatz:
- Umsetzung von dokumentierten Lösungen in Hilfe-Dokumenten, die Sie nicht selbst erledigen möchten
- individuelle Anpassungen oder Einstellungen
- Fehleranalysen
Beschreiben Sie bei der Buchung Ihr Anliegen möglichst vollständig (z. B. Programm-Meldung, Situationsbeschreibung). Damit kann sich der Service-Mitarbeitende gezielt auf Ihr Anliegen vorbereiten.
Zusätzliche Hinweise:
- Bei anwendungsspezifischen Fragen (z. B. Lohn, Rechnungswesen) wenden Sie sich an den jeweiligen Programmservice: Kontakt zu DATEV (Dok.-Nr. 0908003)
- Wenn Ihre Buchung ein anwendungsspezifisches Thema betrifft, erhalten Sie von uns einen entsprechenden Hinweis. Der Termin wird in diesem Fall von uns storniert.
Informationen und Buchung: