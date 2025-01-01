Der Programmservice steht Ihnen bei Einzelfragen zu Programmen und zur Technik zur Verfügung.

Schreiben Sie uns einen Servicekontakt. Seit dem 1. Dezember 2023 können Sie über unseren Terminservice einen Termin mit uns vereinbaren. Der Terminservice bietet Ihnen eine planbare Unterstützung im Tagesgeschäft und Sie werden direkt von der richtigen Fachkraft angerufen.

Als Teamservice-Kunde nutzen Sie bitte Ihre gewohnten Service-Kanäle.