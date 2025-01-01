Wir sind für Sie da!
Das Team der Niederlassung Bremen heißt Sie herzlich willkommen! Wir koordinieren Ihre Termine mit unseren Mitarbeitern, begleiten Sie während der Seminare in unserer Niederlassung und stehen Ihnen jederzeit für Ihre Fragen zur Verfügung.
Ihr Weg zu uns
Unsere Adresse:
Am Kaffee-Quartier 3
28217 Bremen
Parkmöglichkeiten vor der Niederlassung sind begrenzt. Im Parkhaus neben dem Weser-Tower sind jedoch ausreichend Parkplätze vorhanden.
Die Niederlassung befindet sich im Gebäude "Rösterei", 3. OG, und ist mit folgenden Straßenbahnlinien erreichbar: Linie 2: Lloydstraße, Linie 3: Eduard-Schopf-Allee, Linie 5: Eduard-Schopf-Allee.
Der Taxi-Ruf-Bremen ist telefonisch erreichbar unter (0421) 14014.
Unsere Besprechungs- und Seminarräume
Egal, ob Besprechung, Seminar oder Veranstaltung: Unsere hochwertig ausgestatteten, lichtdurchfluteten und modernen Seminar- und Besprechungsräume eignen sich für jeden Anlass. Sie können unsere Räume auch für Ihre Veranstaltungen buchen und nutzen.
Bitte senden Sie Ihre Buchungsanfrage an: bremen@datev.de
PC-Schulungsraum 'Überseestadt'
- 13 Plätze
- 85 Quadratmeter
- Ausstattung: Schulungs-PCs, Digitales Flipchart, Beamer, Medienkoffer
- Bestuhlung: Parlamentarisch
Besprechungsraum 'Bremer Stadtmusikanten'
- 16 Plätze
- 46 Quadratmeter
- Ausstattung: Großbild-Monitor, Polycom Studio Videosystem, Digitales Flipchart, Beamer, Mediensteuerung Creston, Medienkoffer
- Bestuhlung: U-Form, variabel
Drei Fragen an Niederlassungsleiterin Isabell Weil
Was ist das Besondere an der Niederlassung Bremen?
Bei uns ist es herzlich und gemütlich. Wir haben moderne, helle und gut ausgestattete Räume. Unsere Niederlassung liegt nah am Wasser und es gibt viele Möglichkeiten, um eine Auszeit zu nehmen und die Seele baumeln zu lassen - diverse Lokale, die Weserpromenade, der Bürgerpark, das Schnoor-Viertel und Vieles mehr. Die Niederlassung Bremen ist somit zentral gelegen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar und gut vernetzt.
Womit engagieren wir uns für unsere Mitglieder und deren Mandanten hier vor Ort?
Es ist immer eine Ansprechpartnerin für Sie da. Wir begleiten alle Seminare und Veranstaltungen auf Wunsch mit Verpflegung und sind auf vielen Kanälen erreichbar. Verpflegung und Hotelübernachtungen können wir ebenfalls gerne organisieren.
Was gibt es darüber hinaus über uns noch Wissenswertes?
Wir sind ein Team aus 23 Mitarbeitenden aus unterschiedlichen Geschäftsfeldern wie zum Beispiel Personalwirtschaft, Rechnungswesen und Vertrieb. Und wenn Sie wissen wollen, was es Neues aus der Niederlassung oder der Region gibt: Vernetzen Sie sich gerne auf LinkedIn mit mir oder folgen Sie dem Hashtag #DATEVregional.