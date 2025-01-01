Ein Esel, ein Hund, eine Katze und ein Hahn bilden das wohl bekannteste tierische Quartett Deutschlands und das Wahrzeichen Bremens.

Die Freie Hansestadt hat aber noch viel mehr zu bieten: die weitläufigen Weserauen inklusive des Osterdeichs, der Roland, die unerschütterliche Liebe zum SV Werder und 'das Viertel', Hotspot der Kunstszene.

Nur ein paar Gehminuten von der Weser entfernt befindet sich unsere Niederlassung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!