Workshops für Rechnungswesen-Anwender (in Präsenz)

Online-Handel
Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann klicken Sie auf den Button im Flyer! Ab einer bestimmten Anzahl von Interessierten planen wir einen Termin.
Unternehmen online
Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann klicken Sie auf den Button im Flyer! Ab einer bestimmten Anzahl von Interessierten planen wir einen Termin.
Jahresabschluss und Steuern
Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann klicken Sie auf den Button im Flyer! Ab einer bestimmten Anzahl von Interessierten planen wir einen Termin.
Schnittstellen - Anbindung an Ihre Buchhaltung bzw. Vorsysteme
Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann klicken Sie auf den Button im Flyer! Ab einer bestimmten Anzahl von Interessierten planen wir einen Termin.

Workshops für Lohn-Anwender (in Präsenz)

Workshop für erfahrene Anwender LODAS
11.03.2026, 09-16 Uhr (Rastede); 14.09.2026, 09-16 Uhr (Rastede)
Workshop für erfahrene Anwender Baulohnabrechnung LODAS
11.02.2026 (Akademiehotel Rastede)
DATEV Workshop für erfahrene Anwender Lohn und Gehalt
Bremen, 13.04.2026, 09-16 Uhr; 16.09.2026, 09-16 Uhr