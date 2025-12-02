DATEV Live-Talks
DATEV Live-Talk: Kanzleiumstieg auf DATEV
02.12.2025 (online)
DATEV Live-Talk: DMS für Neuanwender und Optimierer
Die Termine werden zeitnah hier aufgeführt.
DATEV Live Talk: Unternehmen online und E-Rechnung (Hybrid-Veranstaltung in der Niederlassung Bremen)
Die Termine werden zeitnah hier aufgeführt.
DATEV-Live-Talk: Schnittstellen zu DATEV Unternehmen online (online)
Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann klicken Sie auf den Button im Flyer! Ab einer bestimmten Anzahl von Interessierten planen wir einen Termin.
DATEV Live-Talk - Mehrwerte der Cyber-Security-Analyse
20.11.2025 (online)
Workshops für Rechnungswesen-Anwender (in Präsenz)
Online-Handel
Unternehmen online
Jahresabschluss und Steuern
Schnittstellen - Anbindung an Ihre Buchhaltung bzw. Vorsysteme
Workshops für Lohn-Anwender (in Präsenz)
Workshop für erfahrene Anwender LODAS
11.03.2026, 09-16 Uhr (Rastede); 14.09.2026, 09-16 Uhr (Rastede)
Workshop für erfahrene Anwender Baulohnabrechnung LODAS
11.02.2026 (Akademiehotel Rastede)
DATEV Workshop für erfahrene Anwender Lohn und Gehalt
Bremen, 13.04.2026, 09-16 Uhr; 16.09.2026, 09-16 Uhr
Arbeitskreise und Netzwerke
DATEV Beratungsnetzwerk Eigenorganisation comfort
05.05.2026; 09:00 - 16:00 Uhr
Digitalisierungsworkshop für Kanzleimitarbeitende
27.11.2025 (Bremen)
DATEV Digitales Kanzleinetzwerk
verschiedene Termine (siehe Flyer)
DATEV Arbeitskreis Strategie
Präsenzveranstaltung (Bremen), Termine werden noch bekannt gegeben.
Veranstaltungen von DATEV Solution Partnern
DATEV Solution Partner bieten Ihnen die Möglichkeit, auf ihren Veranstaltungen praxisgerechte Lösungen live kennenzulernen und sich über vielfältige Themen in Verbindung mit DATEV zu informieren.
Anmeldung
Bitte melden Sie sich direkt auf den Internetseiten der DATEV Solution Partner zu deren Veranstaltungen an und informieren Sie sich vorab, ob die Veranstaltung online oder vor Ort stattfindet.