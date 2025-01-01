Wir Sind für Sie da!
Das Team der Niederlassung Freiburg heißt Sie herzlich willkommen! Wir koordinieren Ihre Termine mit unseren Mitarbeitern, begleiten Sie während der Seminare in unserer Niederlassung und stehen Ihnen jederzeit für Ihre Fragen zur Verfügung.
Ihr Weg zu uns
Unsere Adresse: Wentzingerstr. 17
79106 Freiburg
Im kostenpflichtigen Parkhaus Konzerthaus (Einfahrt vom Zubringer Mitte kommend in der Bismarckallee kurz vor dem Hauptbahnhof rechts) stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung.
Die Niederlassung befindet sich nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt (Westausgang des Bahnhofs nutzen, nicht den Richtung Altstadt) und ist damit bestens an den Nah- und Fernverkehr angebunden.
Unsere Besprechungs- und Seminarräume
Egal, ob Besprechung, Seminar oder Veranstaltung: unsere hochwertig ausgestatteten, lichtdurchfluteten und modernen Seminar- und Besprechungsräume eignen sich für jeden Anlass. Sie können unsere Räume auch für Ihre Veranstaltungen buchen und nutzen.
Bitte senden Sie Ihre Buchungsanfrage an: freiburg@datev.de
Seminarraum 'Feldberg'
- 12 Plätze
- 77 Quadratmeter
- Ausstattung: 12 Schulungs-PCs, Beamer, Leinwand, Flipchart
- Bestuhlung: Parlamentarisch
Besprechungsraum 'Kandel'
- 20 Plätze
- 65 Quadratmeter
- Ausstattung: Beamer, Leinwand, Flipchart, mobiles Videokonferenzsystem, Großmonitor
- Bestuhlung: Parlamentarisch
Zwei Fragen an den Niederlassungsleiter Michael Krug
Was ist das Besondere an der Niederlassung Freiburg?
Freiburg hat ein tolles Angebot an Sehenswürdigkeiten! Ob der Besuch des Münstermarkts, die Fahrt auf den Schauinsland, die historische Altstadt oder allerorten Kunst: Die Stadt schafft den Spagat zwischen Tradition und Moderne. Das Aushängeschild der Stadt ist sicher der Sportclub Freiburg. Vor allem auch, weil er über die Grenzen Südbadens hinaus höchste Sympathiewerte genießt.
Womit engagieren wir uns für unsere Mitglieder und deren Mandanten hier vor Ort?
Mit unseren Kolleginnen und Kollegen in der Niederlassung und durch eine enge Vernetzung mit der Steuerberaterkammer Südbaden schaffen wir Mehrwerte für unsere Mitglieder und deren Mandanten. Offen, herzlich und "symbadisch" empfangen wir unsere Besucherinnen und Besucher.