Was ist das Besondere an der Niederlassung Freiburg?

Freiburg hat ein tolles Angebot an Sehenswürdigkeiten! Ob der Besuch des Münstermarkts, die Fahrt auf den Schauinsland, die historische Altstadt oder allerorten Kunst: Die Stadt schafft den Spagat zwischen Tradition und Moderne. Das Aushängeschild der Stadt ist sicher der Sportclub Freiburg. Vor allem auch, weil er über die Grenzen Südbadens hinaus höchste Sympathiewerte genießt.

Womit engagieren wir uns für unsere Mitglieder und deren Mandanten hier vor Ort?

Mit unseren Kolleginnen und Kollegen in der Niederlassung und durch eine enge Vernetzung mit der Steuerberaterkammer Südbaden schaffen wir Mehrwerte für unsere Mitglieder und deren Mandanten. Offen, herzlich und "symbadisch" empfangen wir unsere Besucherinnen und Besucher.