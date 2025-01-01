Was ist das Besondere an der Niederlassung Kiel?

Kiel ist eine kleine, aber sehr feine Niederlassung. Unser Ziel, dass unsere Kunden und Kollegen sich hier rundherum wohl fühlen, übertreffen wir jeden Tag aufs neue. Als einzige DATEV-Niederlassung in Schleswig-Holstein und als Repräsentantin der DATEV in der Landeshauptstadt, erreichen und versorgen wir Schleswig-Holstein in der gesamten Fläche und auch auf all seinen Inseln. Die DATEV-Niederlassung lädt nicht nur ein, vorbei zu kommen, sondern sie lädt ein, zu bleiben.

Womit engagieren wir uns für unsere Mitglieder und deren Mandanten hier vor Ort?

Wir vernetzen unsere Mitglieder und Unternehmen und engagieren uns stark im Bereich der Existenzgründer. Wir sind ein verlässlicher Partner für unsere Mitglieder und Kunden hier in der Region und finden schnelle und pragmatische Lösungen - für kleine und auch für große Themenstellungen betreuen wir unsere Kunden schnell und individuell.

Was gibt es darüber hinaus über uns noch Wissenswertes?

In Kiel ist immer etwas Wind in der Luft. Es sind wirklich kurze Wege nach Skandinavien. Es gibt Kreuzfahrtriesen und Skandinavienfähren mitten in der Stadt als „guck mal – das Hochhaus bewegt sich“. Die Kieler Woche ist die Attraktion des Jahres – kurz aber heftig und wir mittendrin. Wir haben stadtnahe Sandstrände und mit der Holsteinischen Schweiz ein wunderschönes hügeliges Hinterland mit vielen Seen.