Wir Sind für Sie da!
Das Team der Niederlassung Kiel heißt Sie herzlich willkommen! Wir koordinieren Ihre Termine mit unseren Mitarbeitern, begleiten Sie während der Seminare in unserer Niederlassung und stehen Ihnen jederzeit für Ihre Fragen zur Verfügung.
Ihr Weg zu uns
Unsere Adresse:
Sophienblatt 40
24103 Kiel
Das Parken direkt an der Niederlassung ist nicht möglich. Parkmöglichkeiten in der Nähe sind:
- Contipark im Sophienhof, Hopfenstraße 32 - 200 Meter
- Parkhaus ZOB, Auguste-Viktoria-Straße 9 - 300 Meter
- Karstadt-Parkhaus, Hopfenstraße 62 - 400 Meter
Die Niederlassung befindet sich direkt gegenüber des Kieler Hauptbahnhofs und ist damit sowohl mit Fern- als auch mit Nahverkehr sehr gut zu erreichen.
Unsere Besprechungs- und Seminarräume
Egal, ob Besprechung, Seminar oder Veranstaltung: unsere hochwertig ausgestatteten, lichtdurchfluteten und modernen Seminar- und Besprechungsräume eignen sich für jeden Anlass. Sie können unsere Räume auch für Ihre Veranstaltungen buchen und nutzen.
Bitte senden Sie Ihre Buchungsanfrage an: kiel@datev.de
Seminarraum 'Nordsee'
- 10 Plätze
- 59 Quadratmeter
- Ausstattung: PCs, Beamer, Samsung-Flipchart, Medienkoffer
- Bestuhlung: Parlamentarisch
Seminarraum 'Ostsee'
- 14 Plätze
- 50 Quadratmeter
- Ausstattung: Beamer, Samsung-Flipchart, Flatscreen, Metaplanwand, Medienkoffer
- Bestuhlung: U-Form
Drei Fragen an Niederlassungsleiterin Elisabeth Schleu
Was ist das Besondere an der Niederlassung Kiel?
Kiel ist eine kleine, aber sehr feine Niederlassung. Unser Ziel, dass unsere Kunden und Kollegen sich hier rundherum wohl fühlen, übertreffen wir jeden Tag aufs neue. Als einzige DATEV-Niederlassung in Schleswig-Holstein und als Repräsentantin der DATEV in der Landeshauptstadt, erreichen und versorgen wir Schleswig-Holstein in der gesamten Fläche und auch auf all seinen Inseln. Die DATEV-Niederlassung lädt nicht nur ein, vorbei zu kommen, sondern sie lädt ein, zu bleiben.
Womit engagieren wir uns für unsere Mitglieder und deren Mandanten hier vor Ort?
Wir vernetzen unsere Mitglieder und Unternehmen und engagieren uns stark im Bereich der Existenzgründer. Wir sind ein verlässlicher Partner für unsere Mitglieder und Kunden hier in der Region und finden schnelle und pragmatische Lösungen - für kleine und auch für große Themenstellungen betreuen wir unsere Kunden schnell und individuell.
Was gibt es darüber hinaus über uns noch Wissenswertes?
In Kiel ist immer etwas Wind in der Luft. Es sind wirklich kurze Wege nach Skandinavien. Es gibt Kreuzfahrtriesen und Skandinavienfähren mitten in der Stadt als „guck mal – das Hochhaus bewegt sich“. Die Kieler Woche ist die Attraktion des Jahres – kurz aber heftig und wir mittendrin. Wir haben stadtnahe Sandstrände und mit der Holsteinischen Schweiz ein wunderschönes hügeliges Hinterland mit vielen Seen.