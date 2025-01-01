Was ist das Besondere an der Niederlassung Mannheim?

Zentral gelegen unweit des Bahnhofs und gut angebunden an die Verkehrsachsen in alle vier Himmelsrichtungen freuen sich die bestens ausgebildeten Mitarbeitenden auf viele Begegnungen mit unseren Kunden, sei es in ihren Kanzleien oder Betrieben, sei es bei uns in unserer Niederlassung oder sei es immer öfter auch virtuell.

Womit engagieren wir uns für unsere Mitglieder und deren Mandanten hier vor Ort?

Wir bieten unseren Besuchern eine moderne Lernumgebung und eine angenehme Aufenthaltsqualität, um am Ende des Tages mit einem erkennbaren Mehrwert in die Kanzleien und Betrieb zurück zu kehren. Wir bringen unsere Kunden in der Gestaltung ihrer Geschäftsprozesse voran und begleiten sie auf ihrem Weg in die Digitalisierung.

Was gibt es darüber hinaus über uns noch Wissenswertes?

Wir als Monnemer sprechen die Sprache unserer Kunden in Nordbaden, in Südhessen, im südlichen Rheinland-Pfalz und im Saarland.Mannheim und Mobilität – von Anfang an. 1886 reichte Carl Benz das Patent für seinen Motorwagen ein und veränderte weltweit die individuelle Mobilität.

Mannheim und große Containerschiffe – na klar. Denn hier befindet sich der zweitgrößte Binnenhafen Deutschlands.

Mannheim und nachhaltige Logistik – auch das. Der Rangierbahnhof Mannheim zählt zu den größten und leistungsfähigsten Rangierbahnhöfen Europas.

Mannheim und Landwirtschaft – ein Beitrag zum Wachstum. Mit Heinrich Lanz und seinem Lanz-Bulldog fing es an und wird mit John Deere auch in Zukunft ein Teil von Mannheim sein.

Mannheim und Kunst – gehört zusammen. Die Kunsthalle Mannheim zählt zu Deutschlands bedeutendsten Museen für moderne und zeitgenössische Kunst. Hier befindet sich die weltweit größte Sammlung von Werken des Künstlers Anselm Kiefer. Die Kunsthalle Mannheim ist dank Spitzenwerken von Caspar David Friedrich, Édouard Manet, Paul Cézanne, Francis Bacon und vielen weiteren ein Leuchtturm in der deutschen Museumslandschaft.

Mannheim und Musik - die liegt hier in der Luft. Mit der Popakademie ist Mannheim zur „heimlichen Musikhauptstadt“ des Landes geworden. Aus der ganzen Republik kommen junge Talente in die Quadratestadt, um ihren Traum zu leben und Popstar zu werden.

Mannheim und Architektur – ein Teil vom Stadtbild. Das imposante Schloss Mannheim ist mit seiner beeindruckenden Größe das größte Barockschloss Deutschlands und die zweitgrößte Barock-Schlossanlage Europas. Und es ist Orientierungspunkt für die in Quadraten angelegte Innenstadt, deren Grundstein 1606 Kurfürst Friedrich IV. von der Pfalz legte.