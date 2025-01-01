Das Ziel des "Kanzleibesuchs" ist es, DATEV-Mitarbeitern die Möglichkeit zu bieten, für zwei bis fünf Tage direkt in eine Steuerkanzlei einzutauchen und den Arbeitsalltag hautnah zu erleben. Dabei sollen nicht nur fachliche Kenntnisse vertieft, sondern auch neue Perspektiven gewonnen und von den bewährten Praktiken sowohl der Kanzleien als auch der DATEV profitiert werden.
Das Programm verfolgt aus DATEV-Sicht einen wichtigen Zweck: Es ermöglicht einen tieferen Einblick in den Arbeitsalltag der Mitglieder und trägt dazu bei, das Verständnis für deren Herausforderungen zu schärfen. Durch den direkten Kontakt und das Erleben aus erster Hand können für unsere tägliche Arbeit wertvolle Erkenntnisse und Impulse gewonnen werden.
Bei den 'Kanzleibesuchen' unterscheiden wir zwischen zwei Varianten. Die Standard-Variante richtet sich an alle DATEV-Mitarbeiter. In der Regel verbringen die DATEV-Mitarbeiter zwei Tage in einer Kanzlei. Für DATEV-Mitarbeiter, die Prozesse nah am Kunden mitgestalten, gibt es darüber hinaus die Möglichkeit, eine komplette Woche in einer Kanzlei mitzuarbeiten.
Möglicher Ablauf für zweitägigen Kanzleibesuch
Tag 1: Willkommen in der Kanzlei und Eintauchen in die Praxis
Am ersten Tag wird der DATEV-Mitarbeiter oder die DATEV-Mitarbeiterin von den gastgebenden Kanzleimitarbeitern empfangen. Nach einem Kennenlernen - das gerne bereits im Vorfeld via Videokonferenz stattfinden kann -, wird der DATEV-Mitarbeiter mit den Prozessen in der Kanzlei vertraut gemacht und nimmt beispielsweise an einem Team-Meeting oder anderen Terminen der Kanzlei teil.
Tag 2: Einsatz von DATEV in der Kanzlei
Am zweiten Tag kann der Einsatz von DATEV-Lösungen in der Kanzlei im Mittelpunkt stehen. Dafür tauscht sich der DATEV-Mitarbeiter mit verschiedenen Mitarbeitern der Kanzlei aus. Dem Teilnehmer wird demonstriert, wie die Kanzlei mit DATEV-Softwarelösungen arbeitet, darunter das DATEV-Kanzleimanagement/Eigenorganisation, die DATEV-Lohnanwendungen, das DATEV-Rechnungswesen sowie DATEV Unternehmen online und vieles mehr.
Möglicher Beispielablauf für fünftägigen Kanzleibesuch
Tag 1: Willkommen in der Kanzlei
Am ersten Tag wird der DATEV-Mitarbeiter oder die DATEV-Mitarbeiterin von den gastgebenden Kanzleimitarbeitern empfangen. Es findet ein Kennenlernen statt, bei dem die Struktur und Arbeitsweise der Kanzlei vorgestellt werden. Zudem werden die geplanten Aktivitäten für die kommenden Tage besprochen.
Tag 2-4: Eintauchen in die Praxis
In den folgenden Tagen arbeitet der DATEV-Mitarbeiter aktiv an aktuellen Projekten und Aufgaben der Kanzlei mit. Der Teilnehmer hat die Möglichkeit, verschiedene Abteilungen und Teams kennenzulernen, an Meetings teilzunehmen und einen Einblick in die Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant zu erhalten. Zudem wird demonstriert, wie die Kanzlei mit DATEV-Softwarelösungen arbeitet, darunter das DATEV-Kanzleimanagement/Eigenorganisation, die DATEV-Lohnanwendungen, das DATEV-Rechnungswesen sowie DATEV Unternehmen online und vieles mehr.
Tag 5: Abschied und Austausch
Am letzten Tag haben die Kanzlei und der DATEV-Mitarbeiter die Gelegenheit, Erfahrungen zu reflektieren und offene Fragen zu stellen. Es findet ein informeller Austausch statt, bei dem Kontakte geknüpft und Netzwerke erweitert werden können.
Wir sind davon überzeugt, dass der "Kanzleibesuch" eine äußerst bereichernde Erfahrung für alle Beteiligten sein wird.
Aktuell haben wir circa 200 Kanzleien bundesweit an Bord, die sich für das Programm „Kanzleibesuch“ bereit erklärt haben oder durch einen Tipp Ihres Kundenverantwortlichen gemeldet wurden. Wenn also nun Ihr Telefon klingelt oder der Posteingang sich meldet, kann es sein, dass ein DATEV-Mitarbeiter dran ist und fragt, ob er zu Ihnen kommen kann – seien Sie gespannt.
Matthias Nitsche, Mitglied der Geschäftsleitung bei DATEV:
„Gerade in einer Genossenschaft ist es wesentlich, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unsere Mitglieder und deren Mandanten sowie Geschäftspartner kennen, deren ‘daily business’ und die damit verbundenen Herausforderungen verstehen und bei ihren täglichen Entscheidungen im Sinne unserer Kundinnen und Kunden berücksichtigen. Berufsstands- und Kanzleiwissen spielt also eine wichtige Rolle für kundenzentrierte Entscheidungen, Prozesse und Vorgehensweisen.
Kanzleibesuche sind für mich daher ein notwendiger und bereichernder Baustein, um dieses wichtige Wissen aufzubauen. Kundenorientierung unserer Mitarbeitenden – besser noch Begeisterung für unsere Kundinnen und Kunden, die durch gemeinsame Termine entsteht - macht langfristig Sie, unsere Mitglieder, und Ihre Mandanten erfolgreicher. Ganz im Sinne der Gedanken zur Gründung unserer Genossenschaft, die unser Gründungsvater Dr. Heinz Sebiger einst äußerte: Geht es den Mitgliedern gut, geht es der Genossenschaft gut.“
Martin Krämer, Mitglied der Geschäftsleitung bei DATEV:
„Insbesondere in der digitalen Transformation des DATEV-Portfolios ist ein tiefes Verständnis für Kunden- und Kanzleiprozesse ungeheuer wichtig. Die Kanzleibesuche geben den Kolleginnen und Kollegen die Chance, den Kanzleialltag unserer Mitglieder hautnah mitzuerleben und zu verstehen, was den Berufsstand tagtäglich bewegt. Auch unseren Mitgliedern gibt das Programm wertvolle Einblicke in 'ihre' DATEV, sodass wir auch weiterhin - getreu unseres Claims - Zukunft gemeinsam gestalten können.“