Das Ziel des "Kanzleibesuchs" ist es, DATEV-Mitarbeitern die Möglichkeit zu bieten, für zwei bis fünf Tage direkt in eine Steuerkanzlei einzutauchen und den Arbeitsalltag hautnah zu erleben. Dabei sollen nicht nur fachliche Kenntnisse vertieft, sondern auch neue Perspektiven gewonnen und von den bewährten Praktiken sowohl der Kanzleien als auch der DATEV profitiert werden.

Das Programm verfolgt aus DATEV-Sicht einen wichtigen Zweck: Es ermöglicht einen tieferen Einblick in den Arbeitsalltag der Mitglieder und trägt dazu bei, das Verständnis für deren Herausforderungen zu schärfen. Durch den direkten Kontakt und das Erleben aus erster Hand können für unsere tägliche Arbeit wertvolle Erkenntnisse und Impulse gewonnen werden.

Bei den 'Kanzleibesuchen' unterscheiden wir zwischen zwei Varianten. Die Standard-Variante richtet sich an alle DATEV-Mitarbeiter. In der Regel verbringen die DATEV-Mitarbeiter zwei Tage in einer Kanzlei. Für DATEV-Mitarbeiter, die Prozesse nah am Kunden mitgestalten, gibt es darüber hinaus die Möglichkeit, eine komplette Woche in einer Kanzlei mitzuarbeiten.