DATEV verlost VIP-Touren-Plätze am DATEV Challenge Roth 2025!
Möchten Sie eines der faszinierendsten Sportereignisse des Jahres hautnah miterleben?
Dann haben wir einen heißen Tipp für Sie: Unsere legendären VIP-Touren am DATEV Challenge Roth 2025!
Das erwartet unsere Gäste:
- Treffpunkt: Los geht es um ca. 4.45 Uhr in Roth. Die Gäste werden mit dem Bus zum Schwimmstart gebracht. Im Bus ist eine Begleitperson dabei, die schon während der Fahrt interessante Geschichten und Hintergrundinformationen zur Veranstaltung berichtet.
Am Schwimmstart läuft die Gruppe zum VIP-Zelt und wird dort mit einem Frühstücksbuffet begrüßt. Von dort aus können die Athletinnen und Athleten aus nächster Nähe beim Start verfolgt und bis zum ersten Wechsel vom Schwimmen zum Radfahren angefeuert werden.
- Anschließend geht es weiter zum emotionalen Höhepunkt am Solarer Berg. Vor Ort erwartet die Gäste ein VIP-Pavillon mit kleinen Erfrischungen.
- Danach geht es mit dem Bus zurück in die Wechselzone 2, um den Wechsel vom Rad zum Laufen live erleben zu können.
- Anschließend laufen die Gäste zum Festplatz zurück und können sich in das VIP-Zelt oder die DATEV Lounge begeben. Dort erwartet Sie ein Buffet mit einer großen Auswahl an Speisen und Getränken.
- Auf der VIP-Tribüne kann gegen 13:50 Uhr der Einlauf der Top-Athletinnen und -Athleten in das Zielstadion hautnah miterlebt werden.
- Am Abend werden die letzten Athletinnen und Athleten gemeinsam mit den Siegerinnen und Siegern empfangen und ein großes Triathlon-Finale gefeiert. Die Lasershow im Stadion bildet den überwältigenden Schlusspunkt der Veranstaltung, bevor sich gegen 23.20 Uhr der lange Tag dem Ende zuneigt.