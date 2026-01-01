2.1. Erstmalige Registrierung

2.1.1. Die Nutzung erfordert die einmalige Registrierung und das Anlegen eines Empfangskontos im Portal durch den Nutzer.

2.1.2. Der Nutzer erhält vom DATEV-Kunden einen zu diesem Zweck mitgeteilten Registrierungs-QR-Code für das Portal „Meine Arztdokumente“. Registriert sich der Nutzer nicht innerhalb von 72 Stunden über den Zugangslink, verfällt der Zugang.

2.2. Nutzer Registrierung über die Meine-Arztdokumente App.

Der Nutzer registriert sich über die Meine-Arztdokumente App. Dies erfolgt nicht mit einer E-Mail-Adresse, sondern über eine individuelle Kunden-ID, die bereits im einzuscannenden QR-Code enthalten ist. Der QR-Code wird dem Nutzer zur Verfügung gestellt und per App eingescannt. Im Rahmen der Registrierung kann sich ein Nutzer mit einem bestehenden Account anmelden. Dann werden die beiden Kunden-IDs verknüpft. Voraussetzungen für die Umschlüsselung auf den bestehenden Account sind:

• Anwendungsfall Umzug / Heirat: Geburtsdatum-ID stimmt überein.

2.3. Registrierung per Kunden-ID und 2. Faktor

• Der Nutzer erhält im Registrierungsschreiben einen QR-Code, der seine Kunden-ID enthält.

• Nach Herunterladen der App aus dem App Store öffnet sich die Kamerafunktion und der Nutzer kann seinen individuellen QR-Code einscannen.

• Sollte der Nutzer bereits ein Konto haben, kann er aus der Kamerafunktion direkt zum Login wechseln und seine bekannten Daten (Benutzer und Passwort) eingeben.

2.4. Schrittweise Darstellung des Registrierungsprozesses;

2.4.1. Registrierung Schritt 1: Erfassung der Registrierungsdaten

• Der QR-Code wird mit der Meine-Arztdokumente App erfasst

• Die Kunden-ID wird mit dem Bestand abgeglichen

• Im Falle einer Übereinstimmung wird der Nutzer aufgefordert, in der App seine E-Mail-Adresse einzugeben.

2.4.2. Registrierung Schritt 2: E-Mail-Validierung

• Nutzer erhält einen Bestätigungslink per E-Mail und ruft diesen auf.

2.4.3. Registrierung Schritt 3: Validierung und Eingabe Zugangsdaten

• Der Link öffnet die Meine-Arztdokumente App auf dem mobilen Endgerät

• Der Nutzer wird aufgefordert, ein starkes Passwort zu vergeben und dieses zu bestätigen.

• Über die Passwortvergabe sowie Zustimmung der AGB und Datenschutzbestimmungen ist der Nutzer registriert.

2.4.4. Abschluss der Registrierung

• Der Integrator, der den Kunden angelegt hat, wird per Webserviceaufruf informiert, dass der Nutzer seinen Zugang aktiviert hat.

2.4.5. Der Nutzer haftet für jede Art der Nutzung im Zusammenhang mit seinem Nutzernamen und seinem Passwort. Sobald der Nutzer den Verdacht hat, dass sein Passwort von Dritten erlangt worden ist oder missbräuchlich genutzt wird, hat er dieses unverzüglich zu ändern. Der Nutzer versichert, dass alle Angaben gegenüber DATEV im Zusammenhang mit dem Anlegen und der Nutzung des Postfachs der Wahrheit entsprechen.

2.4.6. Ein Anspruch auf Registrierung und Nutzung besteht nicht.

2.5. Anmeldung am Portal nach der Registrierung Nach der Registrierung kann sich der Nutzer mit dem Benutzernamen, dem Systempasswort sowie einer Zwei-Faktor-Authentifizierung über die „Meine Arztdokumente“-App anmelden. In den Einstellungen kann der Nutzer die E-Mail-Adresse, seinen Benutzernamen und das Passwort ändern.