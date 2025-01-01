Mehrwert durch Technologie
Technologie ist bei DATEV kein Selbstzweck, sondern gezielt eingesetzter Hebel für mehr Effizienz, Sicherheit und Innovation. Im Zentrum steht unser Cloud Native Rechenzentrum: eine moderne Infrastruktur, die höchste Anforderungen an Stabilität, Skalierbarkeit und Datenschutz erfüllt. Durch verteilte Architektur, automatisierte Prozesse und mehrfach redundante Systeme stellen wir eine hochverfügbare, sichere Umgebung bereit, auch bei Strom-, Internet- oder Hardwareausfällen.
Gleichzeitig ermöglicht die cloudbasierte Infrastruktur eine fortlaufende Weiterentwicklung unseres Portfolios. Anwendungen lassen sich schneller optimieren, kundenzentriert weiterentwickeln und flexibel skalieren. So schaffen wir Raum für Innovation mit maximaler Verlässlichkeit.
Ein zentrales Innovationsfeld ist dabei die Integration von Künstlicher Intelligenz: In der KI-Werkstatt und über verschiedene Experimente in unserem DATEV-Lab testen wir gemeinsam mit Kunden neue Anwendungen, die konkrete Mehrwerte im Kanzleialltag schaffen, etwa durch den Einspruchsgenerator oder smarte Assistenzfunktionen, die nach und nach in unseren Programmen zur Verfügung stehen werden.
Mehrwert durch unser Ökosystem
Innovation entsteht bei DATEV durch Teamwork. Sie lebt vom Austausch, vom Mitdenken und vom Mitgestalten. Deshalb setzen wir gezielt auf Open Innovation und öffnen unseren Innovationsprozess für Dritte wie Partner, Hochschulen und Start-ups.
Mit unseren Marktplatzpartnern erweitern wir das Produktportfolio entlang konkreter Bedarfe, schnell, flexibel und effizient über das DATEV-Developerportal. Unsere Geschäftsplattform schafft Raum für Zusammenarbeit, Schnittstellen und neue Lösungen. Und im Innovation Circle Außendienst fließt Kundenfeedback direkt in die Entwicklung ein, frühzeitig, kontinuierlich und praxisnah.
Auch Wissenschaft und Forschung sind für uns wichtige Impulsgeber: Durch Kooperationen mit Hochschulen, die Beteiligung an Forschungsprojekten und Formate wie den Software Campus stärken wir den Wissenstransfer und bauen systematisch Kompetenzen zu Zukunftsthemen auf.
Schließlich blicken wir mit verschiedenen Partnern entlang des Innovationsprozesses gemeinsam über den Tellerrand und verproben beispielsweise auch mit ausgewählten Start-ups gezielt neue Ideen und Geschäftsmodelle. Dadurch bieten wir dem Berufstand auch „morgen“ wettbewerbsfähige Beratungsansätze und Produkte.