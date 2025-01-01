Technologie ist bei DATEV kein Selbstzweck, sondern gezielt eingesetzter Hebel für mehr Effizienz, Sicherheit und Innovation. Im Zentrum steht unser Cloud Native Rechenzentrum: eine moderne Infrastruktur, die höchste Anforderungen an Stabilität, Skalierbarkeit und Datenschutz erfüllt. Durch verteilte Architektur, automatisierte Prozesse und mehrfach redundante Systeme stellen wir eine hochverfügbare, sichere Umgebung bereit, auch bei Strom-, Internet- oder Hardwareausfällen.

Gleichzeitig ermöglicht die cloudbasierte Infrastruktur eine fortlaufende Weiterentwicklung unseres Portfolios. Anwendungen lassen sich schneller optimieren, kundenzentriert weiterentwickeln und flexibel skalieren. So schaffen wir Raum für Innovation mit maximaler Verlässlichkeit.

Ein zentrales Innovationsfeld ist dabei die Integration von Künstlicher Intelligenz: In der KI-Werkstatt und über verschiedene Experimente in unserem DATEV-Lab testen wir gemeinsam mit Kunden neue Anwendungen, die konkrete Mehrwerte im Kanzleialltag schaffen, etwa durch den Einspruchsgenerator oder smarte Assistenzfunktionen, die nach und nach in unseren Programmen zur Verfügung stehen werden.