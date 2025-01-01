Bei PARTNERasp bieten Ihnen qualifizierte Solution Partner eigenverantwortlich eine auf Ihren Bedarf zugeschnittene Hosting-Lösung im DATEV-Rechenzentrum.

IT-Outsourcing mit dem DATEV Solution Partner

Der jeweilige Solution Partner übernimmt für Sie die Konfiguration, Absicherung, Wartung und Pflege Ihrer Systeme in der DATEV-Cloud. Er ist Ihr Vertragspartner und damit Ihr erster Ansprechpartner, wenn es um Ihre ASP-Lösung geht. Neben der Betreuung Ihres Server-System in der DATEV-Cloud können Sie bei Ihrem PARTNER auch die Wartung und Pflege Ihrer lokalen IT in der Kanzlei beauftragen.

DATEV Solution Partner, die Ihnen eine PARTNERasp-Lösung anbieten, sind an vielen Standorten in Deutschland vertreten.