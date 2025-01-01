Die IT-Clubs schaffen Dialogräume für den Berufsstand Steuerberatung, um über den Nutzen neuer Technologien für die tägliche Arbeit, sowie für die Zusammenarbeit mit den Mandanten, zu diskutieren.
Das Veranstaltungsformat stellt neben Inhalten zu DATEV-Programmen und Markttrends, auch eine Plattform zum Austausch mit Solution-Partnern und Marktplatz Partner dar. Es finden Präsentationen zu ausgewählten Themen statt. Sie als Marktplatz Partner können in einem 25-minütigen Zeitslot Ihre Lösung im Zusammenspiel mit der DATEV-Software den Teilnehmern vorstellen (inklusive Fragenbeantwortung).
Key Facts
- Steuerberatungskanzleien
- Halbtägige Präsenz- und Online-Veranstaltungen deutschlandweit
- Frühjahrs- und Herbstrunde
- Ca. 25 Teilnehmer je Veranstaltungsort
- Ein Marktplatz Partner je Veranstaltung
- Marktplatz Partner unterstützen themenbezogen
Agenda
13:00 Uhr – 13:30 Uhr | Abstimmung vor Eintreffen der Kunden
13:30 Uhr – 14:00 Uhr | Come Together
14:00 Uhr – 17:00 Uhr | IT-Club Veranstaltung
17:00 Uhr – 17:30 Uhr | Feedback
(wenn nicht anders auf der offiziellen IT-Club Seite angegeben)
Hinweis
Diese Seite dient zur allgemeinen Information über das Veranstaltungsformat. Die teilnehmenden Partner werden von DATEV ausgewählt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an Ihren zuständigen Partnermanager.
FAQ
Wie setzt sich die Zielgruppe der Veranstaltung zusammen?
Hauptzielgruppe sind Steuerberaterinnen und Steuerberater, welche sich über aktuelle Themen rund um DATEV, sowie über Markttrends informieren wollen und in den aktiven Austausch treten wollen. Die Teilnehmer können sowohl am Anfang der Digitalisierung ihrer Kanzleiprozesse stehen oder schon viel Erfahrungen mit Schnittstellen und Partnerlösungen vom DATEV-Marktplatz haben.
Wie ist die Aufteilung von vor Ort und Online-Veranstaltungen?
Die IT-Clubs bestehen aus zwei Veranstaltungsrunden jährlich. Jeder Veranstaltungsort findet einmal in Präsenz statt. Die Online-Veranstaltungen werden neuerdings auf die Regionen Süd, Nord, West, Südwest, Mitte und Ost aufgeteilt. Die Online-Veranstaltung ist analog zu den vor Ort Veranstaltungen aufgebaut.
Wie soll ich meine Präsentation aufbauen?
Sie als Marktplatz Partner gewähren den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen Einblick in Ihre Lösung und zeigen das Zusammenspiel mit den DATEV-Lösungen über Schnittstellen. Bitte sehen Sie von einer langen Vorstellung Ihres Unternehmens ab und fokussieren sich auf Ihre Lösung und den Datenaustausch.
Welche Kenntnisse soll der Referent mitbringen?
Gerne dürfen Sie mit bis zu zwei Personen vor Ort sein. Aufgrund der fachlichen Inhalte legen wir großen Wert darauf, dass eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter Ihres Hauses vor Ort ist bzw. die Session hält. Erfahrungen mit der eigenen Lösung, aber auch mit der DATEV-Schnittstelle und den kompletten Prozessen in die DATEV-Welt und die Fähigkeit, diese auch live zeigen zu können, setzen wir voraus.
Wie ist die Ausstattung vor Ort? Was muss ich selbst mitbringen?
Ein Beamer mit HDMI-Anschluss und WLAN sind vor Ort verfügbar. Bitte bringen Sie Ihre eigenen Devices für Ihre Präsentation mit. Ergänzend dazu können Sie auch ein eigenes Roll Up mitbringen.
Wann startet der Aufbau bei der Veranstaltung?
Bitte finden Sie sich eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn in der Location für eine letzte Abstimmung vor Ort am Veranstaltungsort ein. Nach der Veranstaltung findet noch eine Feedbackrunde statt.
Welche Tools werden bei der Online-Veranstaltung eingesetzt?
Die Agenda der gesamten Veranstaltung, sowie die Zugangsdaten zu den Sessionräumen, werden den Teilnehmern über die LineUPR App zur Verfügung gestellt. Ihre Session wird über das Videokonferenztool Zoom Meetings stattfinden. Die Logindaten für die Veranstaltung und Ihren Sessionraum erhalten Sie ca. eine Woche vor der Veranstaltung.
Bitte geben Sie die Einwahldaten nicht weiter. Die Teilnehmer erhalten diese über die DATEV Shop-Seite nach der Anmeldung. Eine Aufzeichnung Ihrer Session ist DATEV-seitig nicht möglich.
Fallen Kosten für die Beteiligung an der Veranstaltung an?
Die Beteiligung an der Veranstaltung ist kostenfrei. Die Anfahrt und Übernachtung werden nicht übernommen und organisiert jeder Aussteller selbst. Sollte eine Veranstaltung abgesagt werden, muss jeder Hersteller die bereits angefallen Kosten selbst tragen.
Findet ein Briefing-Termin vor der Veranstaltung statt?
Den Termin für das Briefing vor der Veranstaltung mit den Moderatoren der IT-Clubs erhalten Sie per Mail. Die Teilnahme an dem Briefing-Termin ist verbindlich.
Am Veranstaltungstag treffen sich die Präsentatoren eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn vor Ort oder online, um letzte Abstimmungen zu treffen.
Wie wird die Veranstaltung vermarktet?
Die Einladung für die Veranstaltung wird über DATEV versendet. Darüber hinaus wird über verschiedene Kanäle über die Veranstaltung kommuniziert und geworben. Auch Sie können die Veranstaltung vermarkten und interessierte Kunden auf die Anmeldung über den DATEV-Shop verweisen.