Die IT-Clubs schaffen Dialogräume für den Berufsstand Steuerberatung, um über den Nutzen neuer Technologien für die tägliche Arbeit, sowie für die Zusammenarbeit mit den Mandanten, zu diskutieren.

Das Veranstaltungsformat stellt neben Inhalten zu DATEV-Programmen und Markttrends, auch eine Plattform zum Austausch mit Solution-Partnern und Marktplatz Partner dar. Es finden Präsentationen zu ausgewählten Themen statt. Sie als Marktplatz Partner können in einem 25-minütigen Zeitslot Ihre Lösung im Zusammenspiel mit der DATEV-Software den Teilnehmern vorstellen (inklusive Fragenbeantwortung).