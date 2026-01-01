1. Einführung & Migration
- Beratung zur Einführung von Microsoft 365 (z.B. Exchange Online, SharePoint Online, Teams)
- Planung und Durchführung von Migrationen (z.B. von On-Premises nach Cloud, Google Workspace zu M365)
2. Modernisierung der Zusammenarbeit
- Analyse bestehender Arbeitsweisen und Entwicklung von Modern-Workplace-Konzepten
- Implementierung und Optimierung von Microsoft Teams, SharePoint und Yammer
3. Sicherheit & Compliance
- Beratung zur Identitäts- und Zugriffsverwaltung (Azure AD, MFA, Conditional Access)
- Umsetzung von Datenschutzanforderungen und Compliance-Richtlinien (z.B. DLP, eDiscovery)
4. Change Management & Adoption
- Schulungen und Trainings für Anwenderinnen und Anwender und IT-Teams
- Change-Management-Konzepte und Kommunikationspläne für die Einführung neuer Tools
5. Prozessautomatisierung & Digitalisierung
- Entwicklung von Workflows mit Power Automate
- Automatisierung von Geschäftsprozessen und Formularen (Power Platform)
6. Support & Managed Services
- Laufende Betreuung und technischer Support für Microsoft 365-Umgebungen
- Proaktive Überwachung, Updates und Optimierung
7. Strategie & Roadmap
- Entwicklung individueller Digitalisierungsstrategien
- Erstellung von Roadmaps für die nachhaltige Transformation der Arbeitswelt
8. Lizenzberatung
- Analyse des Lizenzbedarfs, Lizenzoptimierung und Kostenkontrolle
Beispielhafte Fragestellungen, die ein Solutions Partner adressiert:
- Wie kann ich meine E-Mail-Infrastruktur zuverlässig in die Cloud verlagern?
- Wie sichere ich meine Daten in Microsoft 365 ab?
- Wie steigere ich die Akzeptanz von Microsoft Teams im Unternehmen?
Ein Microsoft Solutions Partner for Modern Work ist der richtige Ansprechpartner für alle Fragen rund um modernes, cloudbasiertes Arbeiten mit Microsoft-Technologien – von der Strategie über die Einführung bis zum Betrieb.