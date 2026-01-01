DATEV Personalwirtschaftssysteme
Fachliche Grundlagen zur Einführung von DATEV-Lohnabrechnungssystemen
Präsenzseminar (Vortrag)
Geschäftsfeldforum Personalwirtschaft
Präsenzseminar (Workshop)
Personalwirtschaftssysteme - Jahreswechsel-Ausbildung
Präsenzseminar (Vortrag) und Online-Seminar (Vortrag)
Personalwirtschaftssysteme - Jahreswechsel-Ausbildung Baulohn
Präsenzseminar (Vortrag) und Online-Seminar (Vortrag)
Personalwirtschaftssysteme - Workshop
Präsenzseminar (Workshop)
Konzeptberatung Personalwirtschaft DATEV-Migration für Unternehmen
Online-Seminar mit Übung