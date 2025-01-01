Highlights
- Prüft Kollisionen auch standortübergreifend
- Kollisionsprüfung über verschiedene Datenbestände hinweg
Weitere Funktionen
- Kollisionsprüfung auch komplexer Konzernstrukturen
- Kollisionsprüfung adressbezogen
- Berücksichtigt Teilnamensgleicheit
- Berücksichtigt Sonderschreibweisen und Abkürzungen
- Quick-Check vor Aktenanlage
- Einfache Auswertung von Trefferlisten
- Gruppiermöglichkeiten in der Auswertung
- Drucken und Speichern von Ergebnissen
Zum Partner
Mehr Infos unter:
Schnittstellen
Schnittstelle
Die Schnittstelle liest DATEV-Stammdaten (Akten, Adressaten) und legt das Prüfungsergebnis als PDF in der Dokumentenablage ab. Ggf. werden externe Datenbanken per Import/Export angebunden.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
- Die Einrichtung der Schnittstelle erfolgt durch den Partner. Zur Kontaktaufnahme kann die Schaltfläche „Partner kontaktieren“ genutzt werden.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Preis
Ab 99,00 Euro/Monat.
Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.