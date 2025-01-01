Highlights
- Automatische Zins- und Säumniszuschlagsberechnung
- Elektronische Schuldnerakte mit Verlaufshistorie
- Sachaufklärung und Insolvenzermittlung
Weitere Funktionen
- Sachbearbeitung mit avviso-Karteiblatt
- Wiedervorlagesystem mit avviso-Terminliste
- Editierbarer Maßnahmenkatalog
- Erfassung fremder Amtshilfeersuche mit avviso.amtshilfe
- Außendienstverwaltung inkl. Vergütungsabrechnung mit avviso.exekutor
- Massenverarbeitung mit avviso.robot
- Sachaufklärung (Abfrage Vollstreckungsportal und Einbringen von VAKs) gesamtschuldnerische Haftung
- Tagesaktuelle Berechnung von Zinsen und Säumniszuschlägen
- Zinsprognosen
Schnittstellen
XML-Schnittstelle online
Allgemein
Mit der XML-Schnittstelle online können Belege und Buchungsinformationen aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner via Belegtransfer nach DATEV Unternehmen online übergeben werden und in den DATEV-Rechnungswesen-Lösungen als Buchungsvorschläge weiterverarbeitet werden.
Prozess der XML-Schnittstelle online als Grafik
Speziell bei diesem Partner
- XML auf Basis XFinanz
- Bidirektionale Integration
- Hinanbindung: Übergabe von Schuldnername, Schuldneradresse, Aktenzeichen, Hauptforderungen, Nebenforderungen, Soll-Abgänge, Zahlungen und Umbuchungen
- Rückanbindung: Weiterberechnete Nebenforderungen und Amtshilfeersuchen sowie Zahlungen auf Amtshilfeersuchen
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die PC-Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Installation kann über das DATEVasp Serviceportal beauftragt werden (siehe Hilfedokument "DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösungen anbinden").
Durch das Hosting der Software können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung bzw. die aktuelle Preisliste.
Der Einsatz der PC-Lösung unter DATEV-SmartIT ist nicht möglich.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Preis
Ab 6.000,00 Euro Einmalpreis.
Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
