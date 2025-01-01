Highlights
- Vereinfachung der Buchführung mit DATEV bei Online-Verkäufen
- Als Middleware oder Komplettlösung einsetzbar
- Alle europäischen Amazon Plattformen, Ebay, Otto, Kaufland und weitere
- Unterstützte Shop-Systeme: Shopware, Oxid, Magento, Prestashop und weitere
- Versanddienstleister: DHL, Deutsche Post, UPS, GLS, Hermes, DPD und weitere
Weitere Funktionen
- Übergabe von Besteuerungsregeln und Debitoren-Konto
- Einzeldebitoren und Sammeldebitoren nach Verkaufskanal oder Zahlungsart konfigurierbar
- Bei Lieferschwellenüberschreitung Übernahme vom Lieferland-Steuersatz aktivierbar
- Separate Buchung von Versandkosten möglich
- Datenübermittlung (Rechnungsdatensätze und Belege) an DATEV
- Übermittlung der strukturierten Rechnungs- und Kassendaten mit Belegbild (Rechnung/Gutschrift)
- Plausibilitätsprüfung der Daten vor Übertragung
- Übergabe vom Lieferdatum für eine korrekte Besteuerung
- Übergabe der Auftragsnummer oder Transaktionsnummer aus Amazon und Paypal
Cludes - all-in-one E-Commerce ergänzt
Schnittstellen
DATEV Rechnungsdatenservice 2.0
Allgemein
Mit dem Rechnungsdatenservice 2.0 können strukturierte Rechnungsdaten - optional auch mit digitalen Belegen - aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner an die DATEV-Rechnungswesen-Programme übertragen und als Buchungsvorschläge weiterverarbeitet werden.
Prozess des Rechnungsdatenservice 2.0 als Grafik
Wichtiger Hinweis
Der Rechnungsdatenservice 2.0 wird zum 31.12.2026 abgekündigt und ist ab 01.01.2026 nicht mehr bestellbar. Der Partner wird als Alternative den DATEV Buchungsdatenservice anbieten. Informationen zum Umstieg auf den Buchungsdatenservice folgen, sobald die Schnittstelle in der Partnerlösung nutzbar ist.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
XML-Schnittstelle online
Allgemein
Mit der XML-Schnittstelle online können Belege und Buchungsinformationen aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner via Belegtransfer nach DATEV Unternehmen online übergeben werden und in den DATEV-Rechnungswesen-Lösungen als Buchungsvorschläge weiterverarbeitet werden.
Prozess der XML-Schnittstelle online als Grafik
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Preis
Ab 0,00 Euro/Monat.
Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
