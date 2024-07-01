Highlights
- Individualisierbares Dokumentenlayout
- Viele Schnittstellen und Anbindungsmöglichkeiten
- Abgleich offener Rechnungen mit Bankkonten
- Automatisiertes Mahnwesen
- Kostenfreier Support
Weitere Funktionen
- Erstellen von Rechnungen, Angeboten, Aufträgen, Lieferscheinen, Bestellungen, Erinnerungen und Mahnungen
- Projektverwaltung und Zeiterfassung
- Mitarbeiter-Zugänge und Rechteverwaltung
- Verarbeitung und Zuordnung von Zahlungseingängen und -ausgängen
- Getrenntes Ausweisen von Material- und Lohnkosten für das Handwerk
- Wiederholungsrechnungen/wiederkehrende Rechnungen
- Kostenloser E-Mail-Versand
- Anbindung an Amazon, eBay, Hood.de, bol.com, Shopware, Shopify uvm.
- Erstellung von Versand-Labels, Pick- und Packlisten
- Automatisierte Verarbeitung und E-Mail-Versand von Bestellungen
Schnittstellen
DATEV Rechnungsdatenservice 1.0
Allgemein
Mit dem Rechnungsdatenservice 1.0 können strukturierte Belegdaten und/oder digitale Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner an DATEV Unternehmen online übertragen und als Buchungsvorschläge in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen weiterverarbeitet werden.
Prozess des Rechnungsdatenservice 1.0 als Grafik
Hinweis: Basis für den Rechnungsdatenservice 1.0 ist die XML-Schnittstelle online. Die XML-Schnittstelle online kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Belegdaten und/oder digitale Belege per Datei über den Belegtransfer nach DATEV Unternehmen online zu übergeben.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Anleitungen für die Einrichtung und Nutzung der Schnittstelle in der Partnerlösung.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
E-Rechnung
Die E-Rechnung ist für inländische B2B-Umsätze seit dem 1. Januar 2025 verpflichtend. Kanzleien und Unternehmen müssen elektronische Rechnungen mit Software-Lösungen empfangen und weiterverarbeiten können. Diese Partnerlösung unterstützt folgende Funktionen und Formate im Kontext E-Rechnung:
Lösung erstellt E-Rechnungen
Unterstützte Formate:
- XRechnung
- ZUGFeRD 2.x
Hinweis zum Partner-Netzwerk
